Diego Loyzaga, Sofia Andres bibida sa 'Mama's Girl'; Sylvia Sanchez hahataw na naman By Reggee Bonoan

MULING magkakasama sa pelikula ang magka-loveteam na sina Diego Loyzaga at Sofia Andres. Bibida ang dalawa sa “Mama’s Girl” mula sa Regal Films as direksyon ni Connie Macatuno. Ang gaganap na ina ni Sofia sa movie ay si Sylvia Sanchez kaya natutuwa ang dalaga dahil first time niyang makakasama ang mahusay na aktres na hinangaan ng lahat sa seryeng The Greatest Love. Anyway, okay na sina Diego at Sofia maski na hindi na sila magkarelasyon, ito naman daw kasi ang napag-usapan nila – ang mas bigyan ng prayoridad ang kanilang respective careers lalo na ngayong sunud-sunod na ang kanilang mga trabaho, kabilang na riyan ang afternoon serye na Pusong Ligaw. Pero maski na naghiwalay na sina Diego at Sofia ay aktibo pa rin ang kanilang mga loyal fans na nangakong patuloy nilang susuportahan ang SofiEgo loveteam. Kaya naman todo ang pasasalamat ng dalawang Kapamilya stars dahil napatunayan nila kung gaano sila kamahal ng kanilang mga tagahanga. Base sa umeereng kuwento ng Pusong Ligaw, ang akala ni Teri (Beauty Gonzalez) ay si Albie Casino (Leon) talaga ang tunay niyang anak matapos ipadoktor ni Jaime (Raymond Bagatsing) ang DNA test ng binata para mapaniwalang siya ang nawawalang anak ng asawa. Ayaw naman tanggapin ni Marga (Bianca King) na natagpuan na ni Teri ang nawawala nitong anak dahil kapag nalaman ni Caloy (Joem Bascon) ay baka tuluyan na siyang iwan nito at hindi na matuloy ang kanilang kasal. E, nangyari na nga dahil nabuking siya ni Caloy na nagpunta sa DNA Testing Center at dito na niya ipinagtapat na may anak sila ni Teri. Malapit na ring mabuking na hindi talaga si Leon ang anak ni Teri kundi si Potpot (Diego Loyzaga) dahil alam na nga ng mag-asawang Melchor (Smokey Manaloto) at Didith (Almira Muhlach) ang totoo at desidido na silang sabihin ito kina Jaime at Teri. Marami pang lihim na mabubunyag sa pagpapatuloy ng Pusong Ligaw pagkatapos ng It’s Showtime.

