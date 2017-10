Pauleen ipinamigay ang mga regalo sa baby shower By Jun Nardo Bandera

NIREGALUHAN si Pauleen Luna-Sotto ng gamit pambata sa ginanap na Baby Shower niya kahapon sa Eat Bulaga. Sa halip na tanggapin ang mga ‘yon, nagdesisyon si Poleng na ibahagi ‘yon sa maraming bata na nangangailangan. Rason ng mother-to-be, marami na silang natanggap na regalo nu’ng nakaraan niyang baby shower kasama ang mga kamag-anak at kaibigan. Kaya naman regalo na niya ‘yon sa mga batang higit na nangangailangan ng mga ito. Handang-handa na sa panganganak si Pauleen sa darating na buwan. Ilang beses na siyang nakadalo sa seminars bilang bagong ina pati na ilang seminars tungkol sa parenting. Babae ang magiging panganay nina Poleng at Bossing Vic Sotto. Sa pagli-leave niya sa Bulaga, babalik naman sa Lunes si Pia Guanio na inanunsyo na niya sa kanyang IG. Patunay lang na tuloy pa rin siya sa pagiging EB Dabarkads, huh! q q q Unti-unting nagkakaroon ng katuparan ang mga nasa bucket list ng Korean actor na si Alexander Lee habang nandito sa bansa. Nakakain na siya ng ilang Pinoy food pati na ang balut pero nagkainteres din siyang subukang sumakay ng jeep. Palibhasa’y may sariling service ang GMA Network para sa bida ng My Korean Jagiya, naintriga siyang maka-experience ng pagsakay sa dyip. Pero natupad ang wish ni Xander sa isang episode ng MKJ. Sa eksena, humabol siya kina Heart Evangelista at Divine na sa jeep sumakay. Eh dahil puno na ang sasakayan, walang takot siyang sumabit sa likuran ng sasakyan! Kakaibang challenges man ang natitikman niya habang nasa bansa, take note na dahil sa karisma ni Alexander, nagiging in demand na siya sa mga regional show, huh!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.