Kiko Pangilinan vs Vilma Santos for president sa 2022? By Jobert Sucaldito Bandera

NATAWA ako sa maraming pulitiko natin dahil this early ay nagpapahiwatig na ang ilan sa kanila sa kanilang future plans. Yung ibang ka-DDS ay sinisiraan na this early ang mga senador nating sina Antonio Trillanes, Risa Hontiveros at ilan pang mga kalaban nila dahil ilusyon lang daw ang pangarap ng mga ito to run the country in 2022. Wait lang, parang wala naman akong narinig na nagbabalak tumakbo sina Trillanes at Hontiveros for presidency, maingay lang ang kanilang pangalan dahil sa pagkontra sa mga ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ewan ko kung saan nila nakuha ang fake news na ito. Ang pinaka-height ay ang sinabi nilang tiyak daw na mananalo si Sen. Kiko Pangilinan for president pag sabay siyang sinuportahan ng asawang si Sharon Cuneta at PDutz. Wait lang ulit! Ang tanong, may plano ba si Kiko na tumakbo sa pampanguluhan? Parang wala naman at halimbawang meron nga itong lihim na plano sa 2022, mukhang malabo naman ang pagkapanalo niya. Kasi nga, medyo nasira si Duterte sa masa, bawas na ang 16 million followers niya dahil ilan sa kanila ay napatay na dala ng war on drugs na siya rin ang utak. Natural na ang mga pamilya ng namatayan ay ayaw na rin sa kanya dala ng galit at disappointment. Ikaw ba naman ang mamatayan, di ba? And Sen. Kiko has no potential of running a country, no offense meant, ha. Okay na siyang senador. Wag na siyang magbalak to run for a higher post at baka ma-Lotlot (matalo) lang siya. Sayang lang ang gagastusin nila. Sayang talaga ang potensiyal ni PDutz as a good president, kundi lang nasira dala ng mali-maling hakbang at pananalita niya. Hindi rin kakayanin ni Sharon na ipanalo ang asawa niya for presidency. Matalino na ang mga tao ngayon. Hindi na puro popularity ang batayan. The fact na patuloy pang dumarami ang nagugutom. Naku! Hindi biro iyan. Si Manny Pacquiao? Hay naku, ayaw ng bansa ng ganyang klase ng presidente. Iyan ang malaking suntok sa buwan. Mahirap magkaroon ng pangulong masakit na ngang tingnan ang fez sa litrato, wala pang masydong laman ang utak. Hindi man kami kagandahan pero ilalaban namin ang maliit na-ming kukote kung sa kaniya din lang. Tsaka, di nakukuha sa Bible verses iyan, sa gawa iyan, Pacman! Tsaka na ang ilusyon sa panguluhan. Ayusin ninyo ang mga trabaho ninyo. Lalong bumagsak ang ekonomiya dahil sa mga kapalpakan ng marami sa inyo. Pagod na kami sa kahirapan. Hmp! Alam n’yo namang hindi ako maka-Vilma Santos pero kung kayo rin lang ang tatakbo, I’d rather push Ate Vi to run. Mukhang mas may katinuan ang patutunguhan ng bansa natin kung si Vilma Santos ang tatakbo. Meron siyang matalinong asawang mag-a-advice sa kaniya. Kahit unahin pa ni Sen. Ralph Recto ang sarili para magpayaman halimbawa lang, tiyak na meron pa ring patutunguhan ang Pilipinas. At may mga hitsura pa. Pleasant sa paningin. Ayaw na namin sa chakang pangulo na chaka rin ang pamamalakad. Doon na lang kami sa may hitsura. Sabihin ninyong mababaw pero totoo iyan. Seryoso kami. Kaya sa ibang politiko riyan, huwag na kayong mag-ilusyon. Lalo na itong sina Gordon, Alvarez, Pimentel – mga walang yagbols.

