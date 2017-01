Ate Vi botong-boto kay Jessy para kay Luis: Nakikita ko, masaya naman sila! By Julie Bonifacio Bandera

INAMIN ni Lipa City Congresswoman at Star For All Seasons Vilma Santos na masaya ang kanyang panganay na anak na si Luis Manzano sa relasyon niya sa sexy star na si Jessy Mendiola. Sa mukha pa lang ni Luis, kitang-kita na raw ang kaligayahan. “Nakikita ko ‘yung mukha ni Lucky, masaya, e. Si Jessy masaya rin. Kapag masaya ang anak ko, masaya rin ako, ‘di ba,” lahad ni Cong. Vi. Deadma na lang ang actress-politician sa mga namba-bash kina Luis at Jessy. “Who are you to ano, e, ‘yung bashers, e, gusto lang mam-bash. Tsaka kapag masaya ka hindi mo na papakinggan ‘yung bashing, e. Kaya sabi ko sa anak ko, huwag mo nang patulan. Basta ang importante masaya ka,” diin ni Cong. Vi. Speaking of Jessy, siya ang bumida sa buena-manong episode ng longest drama anthology in Asia hosted by Charo Santos yesterday sa Maalaala Mo Kaya. Mapangahas na ginampanan ni Jessy ang karakater ni Lyka na isang escort girl na umibig sa isang pulis. Pagtuntong niya sa kolehiyo, naranasan niya ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Dahil sa impluwensya ng mga kaibigan, natuto siyang mag-clubbing gabi-gabi at makipag-date sa iba’t ibang lalaki. Natuto rin siyang magsinungaling sa kanyang mga magulang at tuluyan nang napabayaan ang kanyang pag-aaral, dahilan upang mawala ang tiwala ng mga magulang niya sa kanya. Hanggang sa isang araw nga ay ma-in love sa pulis na si Mike (Carlo Aquino). Nakasama ni Jessy sa nasabing episode sina Christian Vasquez, James Blanco, Simon Ibarra, Shy Carlos, Myrtle Sarrosa, Michelle Ortega, Menggie Cobbarubias, Kim Molina, RJ Ledesma, Minco Fabregas at Rona Cheng na idinirek naman ni Dado Lumibao

