Horoscope, October 06, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panatiliin ang puso na umiibig dahil ang birth date mong 6 ay nagsasabing “basta umibig ka lang at magmahal marami pang suwerte at magagandang kapalaran ang kusang darating sa iyong buhay.” Mapalad ang 6, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi bagay sa iyo ang seryoso, ngitian ang problema! Sa pagiging palangiti at masayahin kikita ng mas malaking halaga. Sa pag-ibig, makipagkilitian sa kasuyo upang kapwa kayo lumigaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 39, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Buddha-Bhagata-Govinda-Om.” Silver at violet ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Kapag lagi kang in-love, tuloy-tuloy ang buenas. Iwasang makatampuhan ang kasuyo upang wag kang datnan ng malas. Sa pinansyal, habang inuuto ang kasuyo, makakatulong siya sa problema mong pang-pinasnyal. Mapalad ang 6, 17, 28, 29, 39, at 46. “Dosya-Gayatri-Om.” Maroon at lilac ang buenas

Gemini – (May 21-June 21) — Mabilis na pagkilos ang dapat! Kung patuloy kang kukupad-kupad, mabagal din ang pasok ng pera. Sa pag-ibig, wag mag-aksaya ng panahon, yayain ang kasuyo sa isang tahimik na silid. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jana-Kaliyuga-Om.” Violet at pink ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ngayon na ang panahon upang magbagong buhay! Sa lakas-loob na pangangalakal kikita ng mas malaking halaga. Sa pag-ibig, bagong estilo ng pakikipagromansa ang dapat upang muling mag-alab ang nanlalamig na relasyon. Mapalad ang 1, 7, 16, 25, 28, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Gita-Om.” Red at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Iwasang magyabang! Hindi sa kayabangan nakukuha ang pagpapayaman, kundi sa pagsisinop ng kabuhayan. Sa pag-ibig, ikaw na ang magpakumbaba, upang muling mabuo ang nagkalamat na relayson. Mapalad ang 1, 4, 19, 28, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Vada.” Orange at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Negosyo ang kailangan! Sapagkat ang mga taong isinilang sa zodiac sign na Virgo ay yumayaman sa pagnenegosyo na gumagalaw. Sa pag-ibig, mas madali kang yayaman kung ang mapapangasawa mo ay isinilang sa petsang 5, 14, o kaya’y 23. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Silver at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Nakakagutom ang panahon ngayon! Ipagluto ng sopas ang pamilya. Alalahaning kaya ka nagtatrabaho para kumain ng masarap! Sa pag-ibig, maikli lang ang buhay, sa bawat subo, paligayahin ang kasuyo. Mapalad ang 6, 18, 24, 33, 42, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Saguna-Santura-Om.” Pink at beige ang buenas

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag magtiwala sa mga kaibigan! Isang malapit na kaibigan ang makakasamaan ng loob dahil sa pera. Sa pag-ibig, upang hindi mapahamak, walang dapat pagkatiwalaan, kundi ang minamahal. Mapalad ang 3, 13, 27, 34, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Dyanas-Om.” Purple at violet ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Masama ang mangarap kung hindi matutupad! Wag puro plano, kailangan ang mabilis na pagkilos at aksyon. Sa pag-ibig, baka makahalata na ng kasuyo mo na puro ka pangako, kahit isa, tuparin mo naman! Mapalad ang 2, 17, 26, 34, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Om.” White at green ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansiyal, manatili sa kasalukuyang pinagkakakitaan. Sa pag-ibig, hindi dapat ikonsidera ang maling advice ng mga kaibigan, mas higit mong dapat paniwalaan ang iyong minamahal. Mapalad ang 3, 18, 23, 27, 36, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Trik-Padha-Vik-Bhuti-Om.” Red at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Iwasang mag-isip ng negatibo. Sa pananalapi, kailangang maging optimistiko upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, sa bawat tampuhang nararanasan, mas mainit na romansa ang magiging kasunod. Mapalad ang 7, 16, 34, 38, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Atharva-Abrahma-Arjuna-Om.” Green at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi nakukuha sa kuwento ang suwerte. Upang yumaman kailangang kumilos. Simulan ang negosyong may kaugnayan sa modernong kagamitan. Sa pag-ibig, wag masyadong kuwentuhan ang kasuyo, nahahalatang nambobola ka lang! Mapalad ang 1, 10, 87, 34, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Bhama-Yoti-Om.” Gold at lilac ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.