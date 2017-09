Ate Vi: Nagsuka ako after ng awards night, masama bang maging pangit? By Jun Nardo

NAGBIGAY-RESPETO si Cong. Vilma Santos-Recto sa namatay na kaibigan at Manunuri member, writer and former TV host na si Mario Hernando nu’ng Miyerkoles nang gabi sa burol nito sa Mt. Carmel Church. Punong-abala ang brother ni Mario, ang award-winning production designer na si Cesar Hernando, na nag-wstima kay Cong. Vilma. Nahilingan din siyang magpakuha ng picture sa isang picture ni Mario na katabi ng urn na kinalalagyan ng ashes niya. “Baka magalit si Mario, huh!” saad ni Ate Vi habang kinukunan ng picture. After ng solo niya, sumama na sa kuhanan ng picture ang kamag-anak ng yumao. “Nakaka-miss talaga ang showbiz. Huwag lang naman sa ganitong okasyon tayo magkikita!” bulong ni Cong. Vilma sa amin. Subsob kasi siya sa Kongreso bilang representative ng Lipa City, Batangas. Nakikipagsabayan man siya sa debatehan sa mga committee, mas magaan ang oras niya rito kumpara sa nakaraan niyang posisyo bilang gobernadora ng Batangas. ‘Yun nga lang, may mga oras na nalilipasan ng oras si Ate Vi sa Kongreso, “Pagdating mo kasi sa office, gutom ako, kakain ka ng lunch. Then, may darating na bisita. May magpapakuha ng picture sa ‘yo. Then, by that time, sugod ka naman sa session. Gutom ako! “Ayoko namang kumain sa session. One week na akong inaatake ng ulcers. Kaya nga umiral na naman ang ulcers ko na nangyari sa akin sa Star Awards. Sumuka ako pagkatapos ng awards night. Hindi nga ako nakapasok last Monday dahil masama pa ang katawan ko,” lahad ni Cong. Vi. Tinatakot nga siya kung minsan ng kanyang Ate Emeline kapag ayaw kumain na dadalhin na sa doctor para sumailalim sa gastroscopy. “Ayoko! Kakain na ako! Ang sakit kaya nu’n. Tinakot niya ako. Kailangan 7 o’clock nandoon ka na. Ise-sedate ka at papasukan ng instrument! Sabi ko, ‘Hindi, Ate. Kakain na ako. Promise,” chika ni Cong. Vilma. Wala kasing alam ang ilang writers sa dinaramdam ni Ate Vi nu’ng gabing ‘yon. Kaya nilait-lait ang hitsura niya dahil sa makapal niyang eyebags. “Hayaan na ninyo sila. Huwag na nating palakihin pa. Masama bang maging pangit?” rason niya. Anyway, pagdating sa kanyang showbiz career, may offer si Direk Joyce Bernal na magsama sila ni Judy Ann Santos sa isang movie. “Nice idea dahil bago. ‘Yun naman ang gusto ko eh, ‘yung may bago ka pang ipapakita sa tao, yung may bago silang mapapanood. Kasi magbabayad sila sa sinehan, dapat sulitin natin ‘yung gagastusin nila dahil haed earned money nila ‘yan. “Pero ang sa akin kasi, script muna ang gusto kong mabasa dahil ayoko nu’ng napanood na ‘yung story ng gagawin kong pelikula, dapat laging may bagong aabangan ang mga manonood,” katwiran ng Star For All Seasons.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.