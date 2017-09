Gerald Sibayan: Nirespeto ako ng mga anak ni Ai Ai! By Cristy Fermin Bandera

ABALANG-ABALA na ang Philippine Comedy Queen sa paghahanda sa nalalapit nilang kasal ni Gerald Sibayan. Kinakarir ni Ai Ai delas Alas ang lahat ng aspeto ng kanilang pag-iisang-dibdib sa darating na December 12. Hands-on si Ai-Ai, siya mismo ang nakikipag-meeting sa mga wedding coordinators nila, isinisingit niya ‘yun mula sa napakahigpit niyang schedule. Kahit si Gerald Sibayan na isang magaling na badminton coach ay hindi makapaniwala na sa altar ang uwi ng kanilang relasyon ng Comedy Concert Queen. Naniningkit ang mga matang komento ng binata, “Parang panaginip lang po kasi ang lahat. Nagkakilala kami dahil sa badminton, naging magkaibigan kami, hanggang sa maging kami na. “Wala po akong masasabi sa mga anak niya, tinanggap nila ako at nirespeto kahit pa may kalayuan ang age gap namin. Nakikita naman kasi nila kung paano ko alagaan ang mommy nila,” nahihiyang sabi ni Gerald. At nakakatuwa silang pagmasdan habang magkasama. Nandu’n ang kaseryosohan at sinseridad ng kanilang pagmamahalan kahit pa ginagawang komedya ni Ai Ai ang kanilang relasyon. “O, di ba, girl na girl akey?” reaksiyon ni Ai Ai nu’ng hilahin ni Gerald ang silya bago siya maupo. Ganu’n siya katinding inaalagaan ng binata, binibitbit pa nga nito ang kanyang bag, lalo na kapag may mga lumalapit sa sikat na komedyana para makapagparetrato. Talagang sa altar ang destinasyon ng kanilang pagmamahalan. Sabi nga ni Ai Ai delas Alas, “Wala sa edad ‘yan!”

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.