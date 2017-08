Awra may binitiwang pangako kay Coco Bandera



IPAKIKITA ni Ving ang kanyang katatagan sa pagtupad ng kanyang pangarap na maging superhero dahil patuloy niyang susubukang paganahin ang batong ipinamana ni Super Bing (Ellen Adarna) upang ganap siyang maging tagapagligtas sa Wansapanataym Presents: Amazing Ving ngayong gabi. Ipinagkaloob na ni Super Bing kay Ving ang mahiwagang bato matapos itong matalo sa pakikipaglaban kay Reptilya (Bianca Manalo) kasama si Maskarada (Carmi Martin), ang ina ni Ving na pinanasusunod ng halimaw gamit ang hipnotismo. Ngunit kahit nasa kanya na ang bato, sawi pa rin itong makapagpalit-anyo bilang tagapagligtas, kaya naman patuloy na maghahasik ng lagim si Reptilya at mga kampon nito sa mga inosenteng tao. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, matatauhan si Maskarada at babalik ang alaala bilang Soffy. Dahil dito, pupuntahan niya ang kanyang naiwang pamilya upang makaligtas mula sa kasamaan ni Reptilya. Pero sa kasamaang palad, masusundan pa rin siya nito at ilalagay ang kanyang buhay sa panganib. Ano ang kahahantungan ni Soffy sa kamay ni Reptilya? Malaman kaya ni Ving na buhay pa ang kanyang ina? Ito na kaya ang takdang panahon para maging ganap siyang superhero? Kasama pa rin rin sa Wansapanataym Presents: Amazing Ving sina Roderick Paulate, Ria Atayde, AC Bonifacio, Kisses Delavin at Marco Gallo, sa direksyon ni Alan Chanliongco. Napapanood pa rin ang Wansapanataym tuwing Linggo pagkatapos ng Little Big Shots sa ABS-CBN. Samantala, nangako naman si Awra sa kanyang kuya Coco Martin na kahit busy na siya sa pagtatrabaho ay hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral. Si Coco ang nagpapaaral ngayon sa batang comedian at sa iba pang bagets na kasali sa FPJ’s Ang Probinsyano.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.