Hindi naman ako perfect, tao lang din ako na nasasaktan!- Ai Ai Delas Alas

PATULOY ang pagdating ng suwerte sa buhay at career ng Comedy Concert Queen na si Ai Ai delas Alas. Ganu’n nga ang nangyayari kapag walang masamang tinapay para sa isang tao. Nagtatampo siya, nalulungkot kapag nabibigo siya sa pakikipagrelasyon, pero hindi siya nagtatago ng galit sa kanyang puso. “Napakaigsi ng buhay, hindi natin alam kung kailan tayo aalis, kaya samantalahin na nating pagandahin ang buhay natin hanggang may paraan tayo. Napakaliit ng puso natin para pag-imbakan ng hatred. “Hindi naman ako perfect, tao lang din akong nasasaktan at nagre-react kapag may nalalaman akong hindi magandang ginagawa sa akin ng kapwa ko. Pero hanggang du’n lang ‘yun, ipinagpapasa-Diyos ko na lang ang lahat,” positibong katwiran ng Philippine Comedy Queen. Nu’ng nakaraang Biyernes ay pumirma na ng kontrata para sa isang pelikula si Ai Ai, gagawin niya ang proyekto para sa Cineko Productions, ang naghandog sa atin ng matagumpay na “Mang Kepweng Returns.” Masayang-masaya si Ai Ai dahil unang pagsasama-sama nila ito ng mga respetadong anak ng sining na sina Direk Joel Lamangan at Ricky Lee. “Ang saya, di ba? Magiging choosy pa ba naman ako, e, mga Direk Joel Lamangan at Ricky Lee na ang makakatrabaho ko? Hindi naman nabibigyan ng chance ang lahat na mapailalim sa kanila, di ba? “Hindi ko na hangad ang mga pang-award na project, ang makasama ko lang ang mga respetadong tao sa industriya na tulad nila, e, may award na agad ako,” pahayag ng Comedy Concert Queen.

