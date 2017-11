Luis tinanggal na bilang host ng PGT Season 6, ayaw na raw makatrabaho si Angel By Reggee Bonoan Bandera Totoo nga kayang may kinalaman si Jessy Mendiola?

LUIS Manzano, out! Angel Locsin in! Matatandaang sinabi noon ni Luis, isa sa host ng Pilipinas Got Talent, na inilatag niya ang kanyang mga baraha sa ABS-CBN management tungkol sa pagbabalik ng nasabing reality show. Hindi naman diretsong binanggit ni Luis na isa lang sa kanila ni Angel ang dapat piliin ng production para ma-natili sa PGT ngunit parang ganito nga ang nangyari base sa latest development na nakarating sa amin. Nasabi rin noon ni Luis sa ilang members ng press sa taping ng programang I Can See Your Voice na kung mapapanood pa siya sa PGT 6, ibig sabihin ay “stay” siya, pero kapag wala na, e, di wala na. Inamin sa amin ni Luis na hindi na siya parte ng PGT 6 nu’ng tanungin namin kahapon habang tinitipa ang balitang ito at ang matipid niyang sagot, “Nope.” Wala kasi ang pangalan ni Luis bilang isa sa host sa gaganaping audition ngayong araw, Lunes hanggang Miyekules (Nob. 22) sa SM Seaside, Cebu City. Ang pangalan ni Toni Gonzaga ang binanggit na makakasama ng isa pang original host ng nasabing ta-lent search na si Billy Crawford. Simula nang umere sa ABS-CBN ang Pilipinas Got Talent ay sina Luis at Billy na ang nagsilbing mga host at masasabing sanay na ang viewers na sila ang magkasama. Maganda rin naman kasi ang rapport ng dalawang TV host on screen lalo na kapag puma-punchline na sila ng mga jokes. Bentang-benta sa mga manonood kapag “naglalaglagan” na sila on national TV. Kumbaga gamay na gamay na nila ang isa’t isa pagdating sa batuhan ng linya. Binanggit namin kay Luis na sayang naman kung mawawala na siya sa PGT, since season one kasi ay nandoon na siya. Ang agad namang sagot ng binata sa amin ay, “Okay lang ‘yan. Kumbaga new flavor naman.” Binalikan namin ng sagot si Luis, sabi namin sa kanya, “Hindi okay kasi hahanapin ka ng tao at iba ‘yung tandem ninyo ni Billy.” Sabay tanong namin ng, “Hindi mo ba talaga kayang makatrabaho si Angel o umiiwas ka na lang sa intriga?” Matagal ka-ming naghintay sa reply ng binata pero hindi na niya kami sinagot. Marahil ay iniwasan na lang niyang magkomento pa para hindi na humaba ang isyu. Nagtanong-tanong kami sa ilang kakilala namin sa ABS-CBN kahapon at nabanggit ng ilang source na nu’ng miniting daw si Angel ng management ay nabanggit ng La Luna Sangre star na okay lang na makatrabaho at magkita sila uli ni Luis sa Pilipinas Got Talent. Sabi raw ng dalaga, matagal na raw silang hiwalay at bukod doon ay iba naman daw ang personal nilang mga buhay sa trabaho. Bukod dito, may kanya-kanya na rin naman silang buhay. Naalala tuloy namin ang isang eksena sa seryeng Ikaw Lang Ang Iibigin kung saan pinamili ni Carlos (Jake Cuenca) ang tatay niyang si Roman (Michael de Mesa) kung sino sa kanila ni Gabriel (Gerald Anderson) ang mananatili sa mansion. Pinili ni Roman ang tunay niyang anak na si Gabriel sabay dialogue kay Carlos ng, “Ipapahanda ko ang manager’s check worth P100 million for your fair share.” Sigurado naman kami na walang ganitong ini-offer kay Luis ang ABS-CBN management, di ba bossing Ervin? (Naku, ewan ko Reggs ha. Basta ang alam ko ayaw na lang ni Luis na mabahiran pa ng intriga ang relasyon nila ni Jessy Mendiola dahil kay Angel. – Ed) Hindi naman kami naniniwala sa mga tsismis na may kinalaman si Jessy sa pag-alis ni Luis sa PGT. May kumalat kasing balita na ayaw daw talaga ni Jessy na magkatrabaho uli ang boyfriend niya at ang ex-GF nito. Samantala, wala namang pagbabago sa mga hurado ng Pilipinas Got Talent 6 dahil mananatili pa rin daw sina Vice Ganda, Robin Padilla, Mr. Freddie Garcia o FMG at si Angel nga.

