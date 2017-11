Ejay kay Paolo: Parang Victoria’s Secret model, sana totoong babae na lang siya! By Jun Nardo Bandera

LOVE interest ni Paolo Ballesteros si Ejay Falcon sa pelikulang “Barbi D’ Wonder Beki.” Pero lihim lang ang pagnanasa ni Pao kay Ejay. Kumusta naman si Paolo bilang katrabaho at artista? “‘Yung pinagdadaanan niya sa set, sobrang hirap. Pero game siya sa lahat ng eksena. Kasi pagmi-make up pa lang ilang oras na ang inaabot. Saka ‘yung eyelashes niya, sobrang haba. Ang dami niyang isinakripisyo rito,” pahayag ni Ejay sa presscon ng movie. Ano ang feeling niya kapag nakikita niyang nag-transform na bilang “babae” si Paolo? “Sana nga babae na lang siya!” deklara ng aktor. “Hayan tayo eh!” sey ni Paolo. “Ganyan na lang siya para konti na lang ang karibal namin!” diin ni Ejay. “Para siyang Victoria’s Secret model!” dagdag pa ng aktor. “Kahit naman siguro sino, basta ganyan ang hitsura niya…” saad pa ni Ejay. “Wag kang magturo! Ikaw ang tinatanong!” hirit pa ni Paolo. “Kung ganyan kaganda naman talaga siya….” sambit pa ni EJay. Bukod kay Ejay, kasama rin sa movie ang original Barbi na si Joey de Leon, directed by Tony Reyes at showing na sa Nov. 29.

