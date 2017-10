Horoscope, October 10, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Hindi dapat pairalin ang pagiging sobranmg galante. Okey lang mag-blow-out ‘wag lang sobra-sobra. Alalahaning hindi pinupulot ang pera. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat mong pag-galantehan – ang kasuyong Aquarius. Mapalad ang 6, 19, 28, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Vai-Nava.” Blue at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Parang hangin lang ang bawat araw – mabilis na lumilipas! Ito ang tamang panahon upang paramihin ang salapi – mag-invest ka sa isang trust fund. Sa pag-ibig, ngayon na ang tamang panahon upang ibigay sa kasuyo ang hinihingi nya. Mapalad ang 3, 15, 27, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “It’s Now or Never!” Red at silver ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Lagi makisama sa mga Capricorn! Sila ang magpapayaman sa iyo. Sa pag-ibig, sa isang Capricorn o kaya’y sa isang Virgo ka makakasumpong ng isang masagana at maligayang pamilya. Mapalad ang 3, 16, 22, 35, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Mayabeeja-Om.” Purple at white ang buenas

Gemini – (May 21-June 21) — Dagdag na sipag pa ang kailangan! Malapit ka ng yumaman. Sa pag-ibig, hindi baling may tampo ang kasuyo, ang mas mahalaga, patuloy na dumarami ang iyong salapi. Mapalad ang 8, 14, 22, 31, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Gorocha-Chandaya-Om.” Green at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — May mag-aabot ng malaking halaga.Wag tanggihan, minsan lang ‘yan mangyayari, kailangang-kailangan ka kasi nila sa ngayon. Sa pag-ibig, kapag nagkapera balatuhan ang kasuyong Virgo. Mapalad ang 5, 6, 14, 23, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Pink at silver ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Tandaang ang taong buo ang loob ang yumayaman. Ipatupad agad ang mga binabalak kahit na maraming komokontra. Sa pag-ibig, isaisangtabi muna ang relasyon ang mas mahalagang gawin ay ang pagpapayaman. Mapalad ang 7, 16, 29, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om” Green at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Marami kang alam, pero bakit hindi ka yumaman? Hindi mo kasi ginagawang salapi ang iyong talino. Oo matalino ka sa maraming bagay pero sa pera may pagkabobo ka! Umpisahan mo na ngayong gawing pera ang iyong karunungan. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Silver at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Iwasang magyabang! Hindi sa kayabangan nakukuha ang pagyaman, kundi sa pagsisinop ng kabuhayan. Sa pag-ibig, ikaw na ang magpakumbaba, upang muling mabuo ang relasyon. Mapalad ang 1, 4, 19, 28, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Vada.” Orange at green ang buenas

Scorpio – (October 24 – November 21) — Tularan mo ang zodiac sign mong alakdan, lakad ng lakad. Sa kalalakad, sa larangan ng salapi at pag-ibig, makakatisod ka rin ng suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 6, 18, 23, 32, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Devah-Om.” Red at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ang payapang isipan ang susi ng tagumpay at wagas na kaligayahan. Subukang mag-meditate sa umaga bago makihalubilo sa magulong lipunan. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Gosvani-Jiva-Om.” Lilac at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi kailangan ang awa sa daigdig ng negosyo. Panatiliin ang ugaling materyoso upang yumaman. Sa pag-ibig, praktikal na desisyon ang dapat upang magkaroon ng isang maunlad at maligayang pamilya. Mapalad ang 4, 17, 22, 38, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Karan-Om.” Blue at orange ang buenas

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pag-ibig, hanggat hindi nakakahanap ng matalinong taga-payo tulad ng isang Virgo, mananatiling luhaan ang puso mo. Sa materyal na bagay, ang pagkalugi ngayon ay may malaking kapalit na suwerte sa araw ng bukas. Mapalad ang 1, 10, 22, 28, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Dosya-Om.” Gold at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag magtiyaga sa kasalukuyang pinapasukan. Ituloy ang balak na paglalakbay. Sa ibayong dagat ang buhay ng pamilya ay mas magiging masagana. Sa pag-ibig, sa pangingibang bansa matatagpuan ang true love. Mapalad ang 5, 18, 27, 33, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim.” Pink at green ang buenas.

