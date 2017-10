Horoscope, October 03, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Ituon ang isipan sa hinaharap. Sa pag-ibig, makuntento na sa kasalukuyang minamahal wag ng isipin pa ang nakaraan. Sa pinansiyal, mag-invest sa mga produktong may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 3, 18, 21, 25, 33, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Violet at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat mainngit sa mga umuunlad na kaibigan at kapit bahay. Binuksan na ng langit ang kanyang pintuan, anumang ang hilingin mo sa ngayon, tiyak na matutupad. Hiling na! Mapalad ang 2, 19, 29, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Me-Om.” Maroon at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang likas na kagandahan ang aakit ng positibong kapalaran. Panatiliin ang pagsusuot ng kulay na violet, blue at red upang lalo pang lumutang ang iyong ganda. Sa pag-ibig higit na magkakabisa ang ganda kung sa isang Virgo sasama. Sa pinansiyal, biglang magbabayad ang isang dating may utang. Mapalad ang 3, 12, 27, 36, 42 at 47. Mahigawa mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Bhavalam.”

Gemini – (May 21-June 21) — Bagong negosyo na may kaugnayan sa cell phone, internet at computer ang magbibigay ng asenso. Sa pag-ibig, dispatsahin na ang lumang kasuyo, palitan ng bago na isinilang sa zodiac sign na Sagittarius. Mapalad ang 5, 17, 23, 32, 37 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mandala-Om.” Silver at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Tama ang naisip mong mag-iba ng style. Baguhin ang style ng buhok. Sa maikling buhok susuwertehin ka na sa pag-ibig at pinansyal. Kung carry mo, mag-lagay na rin ng kapirasong tattoo sa kanang bahagi ng katawan. Mapalad ang 3, 18, 21, 27, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Arham-Nama-Jnana-Om.” Magenta at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Ngayon na ang panahon upang magbagong buhay. Upang umunlad pagbutihin at ibigay ang the best sa anomang ginagawa, lalong-lalo na sa pag-ibig at sa pagkakaperahan. Mapalad ang 4, 10, 19, 35, 44 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Shanti-Om-Pad-Me-Om.” Maroon at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Upang yumaman, magpataba! Ang mga taong may bilugang pagmumkha ang higit na yumayaman kaysa sa mga payat. Sa pag-ibig, hindi mo ba alam, “sexy din naman ang matataba”. Mapalad ang 2, 7, 19, 27, 33 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama.” Green at yellow ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Upang maiwasan ang mga nauusong karamdaman, bumili ng sariwang prutas at ito ang laging kainin. Sa ganyang paraan, lalakas ang immune system. Sa pag-ibig, magpamasahe sa minamahal, hanggang mauwi ang session sa masarap na romansahan. Mapalad ang 7, 9, 20, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Gayatri-Om.” Blue at yellow ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag aanga-anga upang hindi lumagpas ang magandang kapalaran. Pag may dumating na oportyunidad ng pagkakakitaan, sunggaban agad. Sa pag-ibig wag ng pakawalan ang kasuyong Taurus. Mapalad ang 7, 19, 27, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om” Maroon at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mag-alaga ng kahit na anong uri ng hayop upang suwertehin, puwede ring mga halaman ang iyong alagaan. Sa pag-ibig, regaluhan ang kasuyo ng isang halamang maaari nyang ilagay sa kanyang silid, upang lagi ka nyang maalala. Mapalad ang 6, 9, 23, 26, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Naikarma-Nirguna-Om.” Royal blue at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag maghintay ng suwerte sa sinilangang bayan. Sa malayong lugar matatagpuan ang pag-unlad. Sa pag-ibig, habang naghahanap buhay mami-meet mo na ang iyong true love. Mapalad ang 1, 19, 24, 39, 42 at 47. Mahiwagang mong mantra: “Om-Jai-Om-Shari-Om.” Gold at maroon ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pag-ibig, muling sasaya at magiging maligaya ang bawat araw sa pagdating ng isang kakilala na magbubuhat sa malayong lugar. Sa pinansyal, tuloy ang pag-angat ng kita. Mapalad ang 4, 13, 28, 34, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om” Red at maroon ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kung sadyang nagigipit sa salapi, hindi masaman humingi ng tulong sa isang kaibigang Scorpio. Sa pag-ibig, sabihin sa kasuyo ang iyong mga dinadalang problema, malaki ang maitutulong nya. Mapalad ang 2, 7, 15, 22, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Trik-Padha-Vik-Bhuti-Om.” White at blue ang buenas

