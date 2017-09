Maikling oras ng pahinga ng empleyado ’wag ipagkait By Liza Soriano Bandera

OBLIGADO ang mga employer na magbigay ng maikling oras ng pahinga sa kanilang mga empleyado. Sa mga saleslady, kinakailangang bawasan ang oras ng pagtayo o paglalakad. Kailangan din maglagay ng employer ng mauupuan kung saan maaari nilang gampanan ang kanilang gawain na hindi makakasagabal o makakaapekto sa kanilang pagtatrabaho. Inaatasan ang mga establisyamento na magbigay ng maikling oras ng pahinga para sa empleyado partikular na sa mga saleslady. Kailangan na may oras sila upang iunat o ipahinga ang kanilang mga binti at maipahinga ang kanilang mga paa na matagal na nakatayo. Dapat din silang bigyan ng komportableng mauupuan. May epekto sa kalusugan ang mahabang oras ng pagtayo, partikular kung mataas ang takong na ginagamit sa trabaho. Kung sobra ang bigat na dinaranas ng muscle dahil sa mahabang oras ng pagtayo, magkakaroon ito ng epekto sa likod gayundin din sa mga binti. Makakaramdam ng sakit dahil sa pagod. Ang maapektuhan ay ang joints at ang musculoskeletal system. Magiging sanhi ito ng problema sa gulugod, sa binti, at sa katagalan, kung hindi ito agad maitatama, maaaring magkaroon ng arthritis at iba pang musculoskeletal disorders,” aniya. Nakasaad din sa bagong kautusan ang paglalagay ng angkop na sahig (kahoy o rubber floorings) upang mabawasan ang epekto nang madalas na paglalakad o matagal na pagtayo. Naatasan ang DOLE Regional Office na mag-inspeksiyon at i-monitor ang wasto at mahigpit na pagpapatupad ng nasabing kautusan na magkakaroon ng bisa 15 araw matapos itong mailathala sa pahayagan. Nakasaad sa Article 168 ng Labor Code at Rules 1000 and 1960 ng Occupational Safety and Health (OSH) Standards na inaatasan ang labor department na magbuo ng mga polisiya at magpatupad ng mga programa upang tiyakin na ligtas at napapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa sa kanilang trabaho. Director Teresita

Cucueco

Bureau of Working Conditions

