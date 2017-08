Kris gustong maging babaeng Willie Revillame; makabawi pa kaya pag bumalik ng GMA? By Cristy Fermin Bandera

SINO nga ba ang mas may kailangan kanino? Si Willie Revillame ba o si Kris Aquino? Kung ang kasalukuyang panahon ang pag-uusapan ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling-tapat na si Kris ang mas nangangailangan ng tulong mula kay Willie. Nasa itaas pa rin ang popularidad ni Willie, mabangung-mabango ang kanyang pangalan, itinuturing pa ngang gamot sa kalungkutan ng mga kababayan nating naninirahan-nagtatrabaho sa iba-ibang bansa si Willie. Kabaligtaran ‘yun ng karera ni Kris na halos dalawang taon nang apektado mula nang pagsaraduhan siya ng pintuan ng ABS-CBN. Maraming planong sinasabi ang kampo ni Kris, pero wala namang nagaganap sa kanyang pagbabalik-telebisyon, kaya kinailangan na niyang humingi ng payo kay Willie. Gusto raw kasi niyang maging babaeng Willie, ‘yung mahal na mahal ng publiko, ‘yung bumagsak man ay palaging binabangon at tinatanggap pa rin ng ating mga kababayan. Magkaibigan naman sila, paborito pa nga nina Josh at Bimby si Willie, nagpupunta nu’n ang magkapatid sa studio ng Wowowee para manood ng noontime show ng aktor-TV host. Nasa GMA 7 ngayon si Willie, napakaganda ng takbo ng Wowowin, poste ng istasyon ang kanyang game show. Naisip siguro ni Kris na kung si Willie ang magtutulay ay posible siyang makaentra sa bakuran ng Siyete. Sa anim na oras nilang pagsasama nu’ng Huwebes ay siguradong nanghingi na ng tulong si Kris kay Willie, hindi imposibleng isang araw ay mapanood na rin siya bilang guest co-host sa Wowowin, pero puwede ring nagbubuo na sila ngayon ng konsepto para sa isang bagong show na pagsasamahan nilang dalawa.

Walang imposible!

