Ara may ipinasok na kaanak sa rehab: Kaya inis na inis din ako sa mga pusher!

PINAGBINTANGAN ng iba si Ara Mina na naging tulay sa magkarelasyong Sunshine Cruz at Macky Mathay. Pero nilinaw ng aktres na wala siyang kinalaman kung paano nagsimula ang love story ng dalawa na parehong hiwalay sa kanilang respective spouses. Ayon kay Ara, magkasama sila ni Sunshine na umattend ng wedding sa Brunei nu’ng sabihin sa kanya ng ex-wife ni Cesar Montano kung meron siyang brother na nagngangalang Macky Mathay. “They thought ako ‘yung nagpakilala sa kanilang dalawa. Actually, hindi. ‘Yung brother ko in-introduce niya ang sarili niya kay Sunshine,” lahad ni Ara sa presscon ng bagong indie movie niya titled “Adik” under BJP Film Productions directed by Neal “Buboy” Tan. Nag-direct message raw si Macky sa Instagram account ni Sunshine. Nagulat pa si Ara when she was informed by Sunshine na nag-DM sa kanya si Macky. Kilala raw kasi ni Ara ang kanyang half-sibling na mahiyain. Pero mabait naman daw ang brother niya at matagal nang hiwalay sa misis niya na si Camille Fariñas, “I’ll be happy for them kung umabot man sila sa wedding. They deserve each other. Alam ko ‘yung pinagdaanan ng brother ko, e. Alam ko rin ang pinagdaanan ni Sunshine,” pahayag ni Ara. Ipagdarasal niya na hindi na maghiwalay ang dalawa. Mismong si Sunshine ang nagsabi sa kanya na napakabait ni Macky. Sa wake ng yumaong manager ni Sunshine na si Alfie Lorenzo, inamin niya sa veteran writer na si Ed de Leon na hindi niya akalain na may lalaki pang tulad ni Macky. “Sinasabi ni Sunshine sa akin, ‘Sis, siya na lang ang huling lalaki para sa akin. Ayoko na ng iba. Talagang hindi ko na papakawalan ‘to.’ Kasi alagang-alaga siya ng kapatid ko,” kwento pa ni Ara. “Kaya sana ma-annull na sila pareho. Nag-move on na pare-pareho!” Towards the end ng presscon ng “Adik” ay biglang napaluha si Ara when asked kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niya na merong malapit sa kanya ang gumagamit ng illegal drugs. Inamin ni Ara that a relative of hers ang dinala niya sa rehab recently. Pero nakiusap sita na huwag nang sabihin ang name nito to protect his privacy. “Siyempre sad talaga ako, kaya talagang naiinis din ako sa mga pusher. Nabarkada kasi siya sa mga pusher. Kaya naiyak ako kasi nakaka-relate ako sa movie namin,” lahad pa ng aktres. Umaasa naman si Ara na makaka-recover ang kanyang kapamilya at makapag-bagong buhay muli paglabas ng rehab. Gaganap si Ara bilang tiyahin ng bida sa pelikulang “Adik” na si Kevin Poblacion na baguhan pa lang sa industriya pero nagpakitang-gilas na sa kanyang launching film. Kasama rin sa movie sina Rosanna Roces, Liz Alindogan, Gino Ilustre, Miggy Campbell at Eagle Riggs. “Si Kevin as a newbie, he’s not bad. Hindi ako nahirapan kaeksena siya. Kasi meron din akong nakakaeksena na…nararamdaman ko na kulang pa. So, mino-motivate ko pa. Kay Kevin hindi ko siya masyadong minotivate kasi, natural ‘yung acting, e,” paliwanag niya.

