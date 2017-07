Ogie super istrikto kay Leila: Sabi ko, pag may nanligaw sa kanya, dapat tawagan muna ako! By Jun Nardo Bandera

TURNING 50 na si Ogie Alcasid ngayong August. Bukod sa maaga niyang birthday gift sa nagmamahal sa Original Pilipino Music, ang latest album na “NakakaLokal”, magkakaroon din siya ng concert sa Kia Theater bilang bahagi ng kanyang selebrasyon. Ikinatutuwa rin ni Ogie na sa edad niya, maayos pa rin ang kalusugan ng pamilya, pati na ang career nila ng asawang si Regine Velasquez-Alcasid. Eh ang anak niyang si Leila Alcasid, unti-unti na ring pinapasok ang showbiz. ‘Yun nga lang, pagdating sa panliligaw, umiiral ang pagiging ama niya. “Basta sabi ko lang sa kanya pag may gustong manligaw sa ‘yo, tawagan ako!” sabi ni Ogie matapos ang mall show sa Robinson’s Magnolia. May instructions si Ogie sa anak na sa kotse niya (Ogie) siya sasakay at kailangang umuwi ng bahay ng 12 midnight. “Tapos, sasabihin sa akin ng driver ko kung ano ang mga nangyari sa date nila ng guy. Meron akong Find My Friend kaya alam ko kung nasaan ang anak ko! Kung saan siya nagpunta. “Nagulat din ako sa sarili ko na medyo istrikto ako. Sabi nga ng anak ko, ‘Dad, you’re so strict but I love it.’ Parang feeling niya, ‘Concerned nga pala, Dad!’ Siyempre, ‘no? ‘Ikaw ang Prinsesa ko kaya dapat prinsesa rin ang turing sa ‘yo!’” paliwanag ni Ogie. Nagka-boyfriend na si Leila noon kaya payo niya sa anak ay dahan-dahan muna pagdating sa pag-ibig. Anyway, special guest ni Ogie sa mall show ang asawang si Regs, may medley sila ng classic hit songs na “Kailangan Ko’y Ikaw”, “Hanggang Ngayon” at “Pangako” sa nasabing album.

