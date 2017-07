Kasal na lang ang kulang (2)

Sulat mula kay Carla ng Talipapa, Novaliches, Quezon City

Problema:

1. May boyfriend po ako sa ngayon at kasamahan ko siya sa trabaho, kaya naman halos araw-araw ay magkasama kami. Araw-araw ay inihahatid at sinusundo, bago kami umuwi sa bahay namin, dumadaan muna kami sa kanila. Kaya kilalang-kilala na ako ng mga magulang nya at mga kapatid at parang mag-asawa na ang turingan namin sa isat-isa, dahil halos araw-araw ay ginagawa namin ang ginagawa ng mag-asawa, bale kasal na lang ang kulang. Lagi ko sa kanyang tinatanong kung kailan n’ya ko pakakasalan, pero wala pa daw siyang plano.

2. Nais ko sanang malaman kung siya na kaya ang makakasama ko habang buhay o mapapangasawa? At isa pa sa edad kong 31 parang tumatanda na ako kaya gusto ko ng mag-asawa, kung siya na ang mapapangasawa kailan kaya kami makakasal at magiging pang habang buhay na kaya ang itatayo naming pamilya? December 13, 1985 ang birthday ko at August 7, 1982 naman ang birthday ng boyfriend ko.

Umaasa,

Carla ng Quezon City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Sagittarius (Illustration 2.) at Leo naman ang boyfriend mo, ay nagsasabing compatible at tugma kayo sa isat-isa. Kung saan, kaunting panahon na lang yayayain ka na rin niyang magpaksal.

Numerology:

Ang birth date mong 13 at 7 naman ang boyfriend mo ay nagsasabing bukod sa tugma kayo sa Astrology, tugma din kayo sa Numerology, kaya naman humigit kumulang sa taong 2019 magaganap ang pangarap mong kasal.

Luscher Color Test:

Sa araw ng kasal mapalad na motif na pula o kaya’y lila, puwede din ang violet. Sa nasabing kulay, tuloy-tuloy ang masarap at maligayang pagsasama.

Huling payo at paalala:

Carla malamang na kaya hindi ka pa inaayang magpaksal ng boyfriend mo sa ngayon kahit na halos ginagawa nyo na ang ginagawa ng mag-asawa, ay maaari ngang nag-iipon pa siya ng pampakasal. Ngunit ayon sa iyong kapalaran sa taong 2019, tulad ng inaasahan, sa buwan din ng Hulyo o kaya’y Agosto sa panahong panay din ang buhos ng malalakas na ulan, sa edad mong 33 pataas, makakasal na kayo ng boyfriend mo kung saan, ang pagpapakasal na ito ay nakatakda na ring humantong sa isang maligaya at pang habang buhay ng pagpapamilya.