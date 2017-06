Horoscope, June 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Dahil birthday mo ngayon, tama lang na unahing magsimba at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap. Sa ganyang paraan, tuloy-tuloy ang dating ng suwerte at masayang kapalaran. Mapalad ang 5, 18, 24, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Swami-Budhananda-Om.” Silver at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pag-ibig, wag nang pakawalan ang kasuyong isinilang sa buwan ng Nobyembre o kaya’y Disyembre, katugma mo siya. Sa pinansyal, ang nasabi ring kasuyo ang sa iyo ay magpapayaman. Mapalad ang 6, 18, 24, 37, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yamuna-Yosoda-Om.” Blue at maroon ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Habang gumaganda ang pasok ng pera, laging alalahaning magtipid at mag-ipon. Sa pag-ibig, isang katabi mong nakakulay puti, ang may lihim sa iyong pagnanasa – mag-ingat! Mapalad ang 3, 15, 22, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Agla-Om.” Green at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Hindi magtatagumpay kung masyadong marami at kung ano-ano ang laman ng isipan. Konsentrasyon sa iisang larangan lang ang dapat. Sa pag-ibig, ipagpatuloy ang pagiging tapat sa kasuyong Sagittarius. Mapalad ang 5, 14, 23, 28, 32, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pulkasa-Om-Kirata.” Blue at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi masamang magpakabait, pero masamang magpauto! May babala na isa na namang kaibigan ang mangungutang at pagkatapos ay hindi na naman magbabayad. Sa pag-ibig, hangga’t hindi ka nagpapakatotoo ay walang true love na darating. Mapalad ang 7, 16, 25, 36, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shati-Pad-Me-Om.” Green at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Huwag kainggitan ang mga kaibigan at kapitbahay na umuunlad. Tandaang higit na payapa ang isipan ng may simple at sama-samang pamilya kaysa sa pagiging ubod ng yaman. Mapalad ang 7, 19, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agne-Manu-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Bagamat okay na ang trabaho, maghanap ka pa ng dagdag na pagkakakitaan upang mas lumago pang lalo ang kabuhayan. Sa pag-ibig, kahit okay na ang isang Taurus, mas higit kang kikiligin sa isang Libra. Mapalad ang 8, 16, 23, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Goh-Palah-Goh.” Green at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi maiiwasan ang problema, pero maiiwasan ang mga taong walang kuwenta. Imbes na makipagkuwentuhan sa kanila, iukol ang oras sa pagtatrabaho at mga bagay na pagkakaperahan. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyong Aquarius. Mapalad ang 6, 9, 18, 27, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Tara-Beha-Jovecal.” Beige at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Pasalamatan ang kasuyo dahil sa kabila ng marami kang pagkukulang ay hindi ka niya iniiwan. Sa pinansyal, doblehin pa ang sipag upang mas madali kayong yumaman. Mapalad ang 1, 9, 19, 27, 35, at 48 ang buenas. Mahiwaga mong manrta: “Yod-He Vau-Weh.” Black at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Lalong sisigla ang kapalaran kung simulan ngayon ay makakakita ka ng pagkakataong mapagkakaperahan, sunggaban agad! Sa pag-ibig, sa iyo dapat magsimula ang initiative upang uminit ang nanlalamig na relasyon. Mapalad ang 9, 18, 25, 32, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Green at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sariling diskarte at pagsisikap ang magpapaunlad sa iyo, wag umasa sa iba. Sa pag-ibig, wag asahan ang kasuyong wala namang pangarap sa buhay. Mapalad ang 8, 13, 27, 35, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Om.” Pink at magenta ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag mag-alala, kung kailan ka walang-wala ay bigla ang dating ng napakalaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, hintayin ang pagdating ng isang Libra upang ikaw ay lumigaya. Mapalad ang 4, 13, 28, 31, 40 at 49. Mahigawa mong mantra: “Aum-Agiel-Om-Ophiel.” Green at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Huwag ipambayad ang lahat ng pera sa mga pagkakautang. Unahing magtabi para sa kinabukasan. Kahit magbayad ka sa mga utang, hindi rin mababawasan ‘yan, ang mas mahalaga nadadagdagan ang ipon. Mapalad ang 8, 17, 26, 33, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akyata-Purana-Om.” Silver at magenta buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.