Ai Ai kay Gil Cuerva: Sobrang gwapo niya sa personal, parang sina Piolo at Alden!

FINALLY, nakilala na rin ng Comedy Queen na Ai Ai delas Alas ang baguhang Kapuso hunk actor na si Gil Cuerva, ang ka-loveteam ni Jennylyn Mercado sa primetime series na My Love From The Star.

Sa sobrang gwapo raw kasi ng binata, naikumpara ng Kapuso comedienne sa showbiz heartthrobs na sina Piolo Pascual at Alden Richards.

“Nagulat ako! Ang gwapo pala niya sa personal. At tsaka may star factor siya, ha!” ang reaksyon ni Ai Ai sa Instagram post niya hours after makilala ang pinakabagong Kapuso hunk.

Marami namang followers ang komedyana na um-agree sa kanyang mga sinabi. Iba raw talaga ang karisma ni Gil, lalo na kapag ngumiti na siya nang pagkasarap-sarap!

Sabi nga ng isang beki na naglalaway sa kaguwapuhan ni Gil, “Makasama ko lang siya kahit one night, pwede na akong mamatay! Grabe ang sarap-sarap niya!”

q q q

Kahit ang Iloilo ay hindi nakaiwas sa alien invasion ng My Love From The Star lead actor na si Gil Cuerva. Balita namin, mainit na tinanggap ang newest primetime heartthrob ng mga sumugod sa Kapuso Mall Show nito sa Festive Walk Iloilo Business Park kasama ang co-star niyang si Migo Adecer at ang mga bida ng bagong seryeng Haplos na sina Sanya Lopez at Rocco Nacino.

It seems the Ilonggos could not help themselves from falling heads over heels kay Matteo Domingo. Sa ilang posts online, nakita namin kung paano tinilian ng fans si Gil kahit hindi pa man ito sumasampa sa stage.

According sa mga nabasa naming comments online, pasabog talaga ang ginawa ni Gil dahil hindi magkamayaw ang mga dumalo sa pagkuha ng photos at videos. Mapapa-OMG ka nga raw sa kagwapuhan ni Gil. Game na game rin kasi siyang makipag-interact sa fans.

Patok na patok rin ang matinding chemistry nila ni Jennylyn Mercado bilang si Steffi sa MLFTS. Kaya hindi na rin kami nagtataka na patuloy ang pagtangkilik ng viewers sa kanilang serye gabi-gabi sa GMA Telebabad after Mulawin vs Ravena.

Sa mga susunod na episode ng My Love From The Star, tutukan ang mas marami pang pakilig na eksena nina Matteo at Steffi lalo na ngayong hulog na hulog na ang loob ng alien sa kikay na dalaga.

Bukod pa riyan, inaabangan din ng manonood ang mga susunod na pasabog ng kontrabidang si Gabby Eigenmann bilang si Jackson Libredo, ang kapatid ni Winston played by Christian Bautista, na gagawin ang lahat para mawala sa mundo si Steffi.