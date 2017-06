Jovit pinalalamon ng apdo at ampalaya ng mga bashers By Cristy Fermin Bandera

KUMAKAIN ng ampalaya at humihigop ng apdo ngayon ang tinanghal na champion ng Pilipinas Got Talent na si Jovit Baldivino. Dati nang maraming inis sa male singer na ito dahil sa kanyang kaangasan, pero iba na ang sitwasyon ngayon, mismong nakarelasyon niya ang umuupak sa kanya. Ang ina ng kanyang anak na si Shara Chavez ang nagbubuyangyang ng kanyang buhay sa publiko, laman ng social media ang mga banat nito sa kanya, kaya punumpuno rin ng upak si Jovit. Masasakit ang mga salitang isinusubo sa male singer, pinipintas-pintasan na nga ang kanyang itsura ay talagang binabanatan pa siya bilang karelasyon, bilang ama at bilang tao. Palagi raw natatalo sa sabong si Jovit, pati raw ang kanyang panggasolina ay kinukuha pa niya kay Shara, kapag mainit daw ang kanyang ulo ay nagbabasag pa siya ng mga kagamitan nila sa bahay. Dahil sa mga rebelasyon ng ina ng kanyang anak ay patung-patong na paghusga ang tinatanggap ngayon ni Jovit, puro pamimintas at panunumbat ang tinatanggap niya sa social media, hindi na nga raw siya guwapo ay ganu’n pa kasama ang kanyang ugali. Ang tanging depensa ni Jovit Baldivino ay isa lang—tanging Diyos lang ang nakakaalam sa totoong kuwento ng kanilang buhay ni Shara Chavez. Titulo ‘yun ng isang piyesang hindi kalimut-limot. I-revive kaya ‘yun ni Jovit Baldivino?

