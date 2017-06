Ang seaman BF na ba ang makakatuluyan? By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Akira ng San Francisco, Panabo, Davao del Norte

Dear Sir Greenfield, May boyfriend po ako sa ngayon na nasa barko, isa siyang seman. Bale magti-3 years na ang relasyon namin. At nitong huling uwi nya ay nagpa-alam na siya sa mga magulang ko na sa susunod daw na taong 2018 sa muli niyang pagbaba sa barko ay magpapakasal na kami. Naisipan kong sumangguni sa inyo upang itanong kung matutuloy ba ang kasal naming ito, kasi ayon sa kuwento rin niya o ng boyfriend ko parang ayaw pa siyang pag-asawahin sa kanila kasi siya ang breadwinner at nagpapa-aral ng mga kapatid nya. Pero sabi nya naman sa akin nagsabi na din siya sa kanila at kahit daw tumutol pa ang mga magulang nya na mag-asawa na siya, kasi 32 na ang edad niya sa darating na June 28. Ang itatanong ko lang po ay kung compatible ba kami at kami na kaya ang magkakatuluyan? November, 13, 1989 naman ang birthday ko. Umaasa,

Akira ng Davao del Norte Solusyon/Analysis: Palmistry:

Kapansin-pansin ang kaisa-isang magadang Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Ibig sabihin kung sino ang unang boyfriend mo na dili’t iba ay ang kasalukuyan mong boyfriend ang siya mo na ngang makakatuluyan at makakasama sa pagbuo ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya. Cartomancy:

King of Hearts, Nine of Hearts at Queen of Diamonds ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing matutuloy ang inyong kasal at ang kasalang ito ay tuluyan na ngang mangyayari at magaganap kahit pa tutol ang mga magulang ng boyfriend mo sa taong 2018 sa buwan ng Setyembre o kaya’y Disyembre.

Itutuloy…

