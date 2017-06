Horoscope, June 11, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kailangan mo ng kasangga. Sa pag-ibig, kung binata ka pa o dalaga, mas makabubuting mag-asawa ka na, upang mas madali kang yumaman at lumigaya. Mapalad ang 5, 19, 23, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Om.” Blue at white ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Huwag sugod ng sugod! Mag-isip munang mabuti bago mag-invest ng malaking halaga. Iwasang manaig ang isang immoral na relasyon. Mapalad ang 4, 17, 28, 34, 39 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Atharva-Abrahma-Om.” Red at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pag-ibig, makuntetong sa kasalukuyang karelasyon. Sa pinansiyal, ipagpasalamat ang kasalukuyang hanap-buhay. Alalahanin mong iyong ibang mga tao walang trabaho at walang makain. Mapalad ang 6, 9, 27, 33, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Better to want what you have than to have what you want.” Red at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Upang yumaman ka hindi awa ang dapat manaig kundi ang pagiging mukhang salapi. Sa pag-ibig, kung puro damdamin ang paiiralin, paano ka uunlad at magkakapera ng malaking halaga? Panahon na upang maging praktikal. Mapalad ang 3, 12, 25, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Me-Om.” Gray at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag mag bago-bago ng isip, panindigan ang sinabi noong nagdaang araw. Sa ganyang paraan mas mabilis na lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, kung sino ang kasalukuyang minamahal, siya na ang magiging pang matagalan. Mapalad ang 2, 11, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Amara-Om-Ananda.” Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — May lihim na naiingit sa iyo, wag mo na silang pansinin upang wag masira ang araw mo. Sa pag-ibig, tandaang naiingit sila sa iyo dahil mas maganda ka sa kanila. Sa pinansyal sa tulong ng isang Aries muli kang magkakapera. Mapalad ang 1, 4, 13, 22, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhama-Yoti-Yoti-Bhama!” Gold at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa buwang ito ng Hunyo sa pag-ibig at pagkakaperahan may darating na magandang oportsunidad. Wag ka ng umarte-arte pa – sunggab agad! Mapalad ang 5, 15, 27, 33, 36 at 42. Mahiwaga mong manra: “Katha-Upanisad-Katha-Om.” Red at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa pinansyal, kapag hindi mo ginalang ang karapatan ng iba, tutumal ang iyong benta. Sa pag-ibig, upang mapanatili ang masarap at pang habang buhay na relasyon, manatiling mahinahon. Mapalad ang 4, 15, 21, 33, 39, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Bhakti-Bhakti-Hare.” Green at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi dapat magtiis at magsakripisyo alang-alang sa iba. Sa pag-ibig panahon na upang lumaban. Sa pananalapi, ang personal mong kinabukasan at kaligayahan ang dapat mong iprioridad. Mapalad ang 7, 16, 25, 35, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vasudeva-Vedanta-Sutra.” Purple at black ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ang pangungulit ay sangkap, upang lumigaya at umunlad. Ipagpatuloy ang iyong nasimulan. Sa pinansiyal at pag-ibig, wag kang titigil hanggang magtagumpay. Mapalad ang 7, 15, 23,33, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “I will persist until I succeed!” Red at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Tama ang pasya mong umalis sa sinilangang bayan. Sa malayong pook magtatagumpay at yayaman. Sa pag-ibig, sa isang sasakyang panghimpapawid o kaya’y pangdagat, makakadaupang palad ang true love. Mapalad ang 5, 18, 23, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Vai-Nava.” Maroon at beige ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Ipagpatuloy ang kabaitang ginagawa. Kung laging nagbibigay darating ang panahong ikaw naman ang bibigyan ng tadhana ng magandang kapalaran. Sa pag-ibig, pagbutihin pang lalo ang paglalambing sa minamahal. Mapalad ang 3, 9, 27, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Siva-Krisna-Om.” Red at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi makukuha sa kuwento ang suwerte. Kailangang kumilos ng kumilos ng walang takot. Sa pag-ibig, naghahanap ang minamahal, mamayang gabi habang bumubuhos ang ulan diligin mo siya ng mainit na romansa. Mapalad ang 4, 15, 26, 37, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Purana-Visnu.” Blue at orange ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.