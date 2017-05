Jake kontrolado na ang pagiging kontrabida; ayaw magpalamon kay Michael De Mesa By Reggee Bonoan Bandera

BAGAY na bagay na mag-ama sina Michael de Mesa at Jake Cuenca sa seryeng Ikaw Lang Ang Iibigin ng ABS-CBN. Pareho kasi silang magaling magsalita ng English at kayang-kayang sabayan ni Jake ang intense na pag-arte ng beteranong aktor na wala pa ring kupas ang galing hanggang ngayon. Tulad ng napanood naming episode last Thursday kung saan kinagagalitan ni Michael si Jake dahil sa laki ng perang inilalabas nito sa kumpanya para sa protégé nitong si Kim Chiu, ang kinuha niyang image model para sa produkto nilang Tiger Shark na isang energy drink. At mas lalo pang lumaki ang inilabas na pera ni Jake mula sa kumpanya ng ama nang sagutin nito ang operasyon ng lolo ni Kim (Dante Rivero) na talagang ikinagalit nang todo ni Michael. Hindi na OA umarte si Jake tulad ng ipinakita niyang akting noon sa ilang teleserye na ginawa niya. Wala na ang “gigil na gigil” factor kapag nagagalit siya sa eksena, kumbaga ngayon ay kontrolado na ng aktor ang kanyang emosyon. Sa pagpapatuloy ng kuwento ng Ikaw Lang Ang Iibigin ay nalaman na ni Gerald Anderson ang pagmamalasakit ni Jake sa lolo ni Kim kaya tinanong nito ang dalaga kung ano ang kapalit ng pagtulong ng boss niya. Samantala, nag-abot sina Gerald at Michael at ipinakilala ng huli ang sarili at palaisipan sa manonood kung ano ang kaugnayan ng una kay Ayen Munji-Laurel dahil nahuling pailalim siyang tumingin sa binata na anak ng dati niyang manliligaw na si Edgar Allan Guzman (si Daniel Fernando na nu’ng tumanda). At bakit pinapa-background check ni Michael si Gerald? Anyway, maganda agad ang rumehistrong rating ng ILAI, lalo na noong nakaraang Miyerkules kung saan nakapagtala ito ng 15.7%.

