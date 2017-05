‘Our Mighty Yaya’ nina Ai Ai at Megan certified blockbuster By Jun Nardo Bandera

UMAAPAW ang kasiyahan ng indie film producer na si Baby Go dahil sa sunud-sunod na karangalan, locally and internationally, ang pinrodyus niya. Kaya naman nagbigay siya ng pasasalamat sa media at isinabay na rin ang personal na pag-abot sa best actress trophy ni Ai Ai delas Alas para sa “Area” at best supporting actress naman kay Ana Capri. Nakamit ni Ai Ai ang parangal sa katatapos na ASEAN International Film Festial and Awards sa Malaysia. Sa festival ding ito nanalo si Louie Ignacio ng best director habang si Ana naman ay para sa “Laut.” Pero hindi lang karangalan sa pelikulang ginawa ang nagbigay inspirasyon kay Madam Baby upang ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Sa pagpunta niya sa Malaysia, nagugulat siya dahil meron nang nakakakilala sa kanya. “May lumapit sa aking isang jury at nagtanong kung ako raw ang producer ng ‘Area’. Sumagot ako ng oo at bigla siyang yumakap sa akin. Lumuhod sa harapan ko dahil napakaganda ng movie at magagaling ang lahat ng mga artista. “Nu’ng nagpaalam na siya, hinalikan niya ang kamay ko at yumakap ulit. Ipapakilala ko sana si direk Louie pero hindi sila nag-abot. Talagang gustung-gusto niya ang movie. “Ngayon, marami akong natatanggap na e-mails at iniimbitahan kami at may gustong mag-tie up na magsu-shooting ng movie sa Philippines at sa Malaysia. Then, 50-50 kami. “Natutuwa ako dahil kahit nasaan ako, marami nang taong lumalapit sa akin. Kaya ‘yon ang natutunan ko sa festivals. Kaya lagi na akong magpu-produce lalo na ngayon,” ani Madame Baby. Dahil sa paghakot ng awards ng na-produce na movie, handa nang sumabak sa mainstream films ang kanyang BG Productions. Inihahanda na niya ang pelikulang balak isali sa 2017 Metro Manila Film Festival. Magandang balita rin ang hatid ni Madame Baby sa hindi pa nakakapanood ng “Area”. Mula Mayo 19-25, muli itong ipalalabas sa ilang SM cinemas – Mall of Asia, Bacoor, Cebu, Iloilo, Megamall, Southmall, Fairvew at North EDSA. Ang pagtanggap ni Ai Ai ng best actress trophy ay nakuha niya sa first day showing ng Regal movie niyang “Our Mighty Yaya” na certified blockbuster Mother’s Day movie!

