Maria Ozawa natagpuan na ang 'forever' sa Pinas

INGGIT na inggit ang mga kalalakihan sa dating Fear Factor contestant at model-actor na si Jose Sarasola. E kasi nga, kalat na kalat na ang balita na si Jose ang boyfriend ngayon ng Japanese sexy star na si Maria Ozawa na sumikat sa Japan at iba pang bansa sa Asia dahil sa mga ginawa niyang adult films noon na naging dahilan kung bakit pinagpapantasyahan siya ng mga kalalakihan. Sa Instagram account nina Jose at Maria ay makikita ang kanilang mga litrato na sweet na sweet. May ilang photo rin kung saan kasama nila ang kanilang mga pamilya at ilang malalapit na kaibigan na kuha sa isang beach sa Batangas. Ilan sa mga kaibigang celebrities ni Jose ang nag-post ng kanilang congratulatory comments sa dalawa kabilang na sina Jake Cuenca at Jason Abalos kung kaya mabilis na kumalat ang tungkol sa relasyon ng magdyowa. Maraming followers sina Jose at Maria ang nagsabi na matagal-tagal nang magkarelasyon ang dalawa, nagsimula raw nilang makita ang pictures ng dalawa sa IG noon pang Valentine’s Day. Ilang taon na ring naninirahan si Maria Ozawa dito sa Pilipinas matapos gumawa ng pelikula kasama si Cesar Montano at makisosyo sa negosyo na pag-aari ng mga kaibigan niyang Pinoy.

