Hirit ni Juday kay Ryan: Gusto ko pa ng baby boy!

KUNG si Judy Ann Santos ang masusunod, gusto raw niyang mabuntis pa uli at magkaroon ng isa pang baby boy.

Sa presscon kamakailan ng Bet On Your Baby Season 3 to be hosted again by Juday, sinabi ng misis ni Ryan Agoncillo na kung bibiyayaan sila ng isa pang anak, sana raw ay baby boy uli.

“Pero hindi pa ngayon, ha! Huwag muna, kailangan siyang paghandaan. Though okay na kami sa tatlo, kumpleto na kami it’s parang perfect bilang sa pamilya. Kung i-bless kami ni Lord ng isa pa without really trying ibig sabihin para siya sa amin.

“Okay din may isang boy, kasi ang lambing-lambing talaga ng boy. Kasi kapag girl, daddy talaga. Pero si Lucho fills me with so much love. Okay na buong-buo ako kay Lucho, pero kung biyayaan ako ng isa pa, okay lang naman. Pero Lord, hindi agad,” chika pa ng Soap Opera Queen.

Samantala, planado na ang 8th anniversary celebration nina Juday at Ryan. Magbabakasyon ang mag-asawa sa Italy sa darating na weekend. Sey ni Juday, matagal na raw naka-schedule ang kanilang Italy trip, nauna pa raw ito sa pagpirma niya ng kontrata para sa bagong season ng Bet On Your Baby.

“Medyo matagal din ‘yung huling alis namin ni Ryan na kaming dalawa lang. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat po ako!” natawang sabi pa ng Kapamilya actress-TV host. Ikinasal sina Ryan at Juday noong April 28, 2009 sa San Juan Nepomuceno Church, San Juan, Batangas.

Pahabol pa ng award-winning actress, may pupuntahan din daw silang kasal sa Italy kaya isasabay na nila ang kanilang bakasyon.

Samantala, sa mga proyektong inilatag ng ABS-CBN kay Juday, napili niyang unahin ang cutest game show sa Philippine TV na Bet On Your Baby. Excited na nga ang Queen of Drama na magtrabaho uli matapos mapahinga ng higit isang taon para maging Queen muna ng kanyang pamilya at isilang ang pangalawang supling.

Masayang ibinalita ni Juday na maraming surprises ang show para sa mga contestants at sa mga manonood. Bawat chikiting daw na maglalaro din ay magiging bahagi ng Baby Club at makaka-enjoy ng eksklusibong perks at access sa show.

Limang celebrity babies with their mommies and daddies ang maglalaban-laban sa unang episode ng BOYB. Magsisimula muna ang laro sa pagsabak nila paisa-isa sa Game Round kung saan haharap ang kids sa iba’t ibang challenges sa loob ng Baby Dome. Kinakailangang mahulaan ng parent kung hanggang saan magagawa ng kanyang chikiting ang challenge para magwagi ng P10,000. Makakakuha naman sila ng P5,000 consolation prize sakaling mali ang sagot nila.

Magkakaroon ng elimination sa second round na tatawaging “Watcha Makulit.” Ang unang family na makakakuha ng tamang sagot ang siyang aabante sa jackpot round. Dito may tatlong pagkakataon sina mommy, daddy, at baby na mahanap at mabasag ang piggy bank na naglalaman ng P1 million.

Huwag palalampasin ang pag-uumpisa ng Bet On Your Baby ngayong Mayo na sa ABS-CBN.