Tambalang Julian-Ella may bagong pelikula na, may bagong serye pa

MULA sa pagpapainit sa dance floor, papasok na rin sa mundo ng pelikula ang dance duo na sina Ella Cruz at Julian Trono para sa isang movie project na pagsasamahin silang dalawa bilang isang loveteam.

Sinimulan na ng Viva Artist Agency ang pre-production ng kanilang launching movie na may working title na “Fanboy/Fangirl.”

Gagampanan ni Julian ang papel bilang isang lalaking gustung-gustong maging artista habang si Ella naman ay isang Koreanovela dubber na tutulungan si Julian para mas gumaling sa pag-arte para makuha na ang break na matagal na niyang pinapangarap.

Nalilinya bilang isang romantic-comedy ito na siguradong magugustuhan din ng mga nakapanood ng blockbuster hit na “Diary Ng Panget” nina James Reid at Nadine Lustre na mula sa rin sa Viva Films.

At hindi lang sa big screen magkakaroon ng bonggang break ang Dance Duo na ito, kundi pati na rin sa TV dahil sa latest project nila na Break The Cassonva’s Heart na katulad ng “Diary Ng Panget” ay isa ring Wattpad-inspired project. Magiging isang weekly series ito na ipapalabas sa third quarter ng 2017.

“We’re so blessed with all these opportunities. Sunod-sunod ang mga projects. We’re super thankful to Viva dahil talagang nandiyan lang sila lagi para sa aming career,” ani Julian.

Sinang-ayunan naman ito ni Ella at nagsabing sobrang excited na siya sa mga nakalinyang projects na gagawin nila ni Julian pero inamin din niyang inaatake na rin siya ng nerbyos.

“Nakaka-tense rin. Big challenge for me and Julian to prove ourselves. For sure we’ll give our all para hindi kami mapahiya sa mga fans and supporters namin at siyempre para hindi naman mapahiya ang Viva sa pagbibigay sa amin ng trust and support,” dagdag pa ng dalaga na pinaglalawayan na rin ngayon ng mga kalalakihan dahil sa kanyang mga sexy dance video.

Nagsimula na rin silang mag-produce ng sarili nilang music lately. Late last year lang ni-release na nila ang kanilang solo singles na “Tamis” (ni Ella)at “Balang Araw” (ni Julian). Recently ay inilabas na rin ng Viva ang kanilang duet entitled “Tumalon.” Lahat ito ay may mabilis na tempo kaya talagang mapapasayaw ka kapag narinig mo na. Nakaka-LSS (last song syndrome) din ito kaya sure hit ito sa kanilang mga tagasuporta.

Malakas pa rin naman ang hatak nila sa fans individually, as Ella’s hit version ng “Work It” by Fifth Harmony has reached six million views already. Pero hindi naman nagpapahuli si Julian as his “Fetty Dance Craze” has reached four million views and still counting. Three million naman ang views ng kanilang collaboration video na “Versace on the Floor” na nirelease lang ngayong Pebrero.

Both Ella and Julian are the main feature artists of PPop Generation na nakapag-perform na sa maraming malls and other events. Ang PPop Generation is Pinoy pop young, Pinoy pop fresh and Pinoy pop cool. Promise nga ng dalawang super talented young artists, marami pa silang bonggang sorpresa para sa kanilang supporters sa mga susunod na buwan.