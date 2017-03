Liza Soberano perfect sumigaw ng ‘Ding, ang bato!!!’ By Cristy Fermin Bandera

SI Liza Soberano ang pinakagusto namin sa lahat ng mga artistang pinagpipilian para gumanap bilang Darna. Ang komento ng iba ay masyado raw mestiza ang dalaga para pumalit kay Angel Locsin, gandang-Filipina raw ang kailangan, malayo sa ganu’ng katangian si Liza Soberano ayon sa mga nagbibigay ng opinyon. Pero kung babalikan natin ang mga nakaraang Darna ay hindi nagkakalayo ang kanilang mga itsura. Mula kay Ms. Rosa del Rosario, Liza Moreno, Eva Montes, Gina Pareño at Congresswoman Vilma Santos ay mapapansin na may dugong mestiza rin ang mga ito. At kung babalikan natin ang pagkakaguhit ng nobela ni Uncle Mars Ravelo ay kapansin-pansin na mestisahin din ang bumibida, tisay na tisay si Darna, kaya puwedeng-puwedeng gumanap si Liza Soberano bilang bagong makasaysayang karakter sa pelikula. Sa ganda ay wala nang kuwestiyon si Liza, maging sa pag-arte ay wala nang problema sa kanya, wala nang kulang kung tutuusin kung ang magandang young actress ang gaganap bilang Darna. Napakalaking karagdagan para sa dalaga ang pagganap bilang Darna. Milya-milya ang magiging layo ni Liza Soberano sa kanyang mga kakontemporaryo kapag nagkataon. At bakit naman hindi kung nasa kanya naman ang mga katangiang hinahanap para sumigaw ng “Ding! Ang bato!”

