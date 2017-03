Sarah pinatunayan muli ang wagas na pagmamahal kay Matteo Bandera

MULING pinatunayan ni Sarah Geronimo ang kanyang pagmamahal kay Matteo Guidicelli. Sa kabila kasi ng busy schedule ng dalaga ay talagang naglaan siya ng oras para sa ika-27 kaarawan ng kanyang boyfriend. Kumalat sa social media kahapon ang ilang litrato nina Sarah at Matteo na kuha sa birthday-salubong ng binata na ginanap pa sa Cebu. Yes, lumipad pa patungong Cebu ang Pop Princess para lang makasama si Matteo sa espesyal na araw nito. Sa mga litratong ipinost ng mommy ni Matteo na si Glenna sa Instagram, makikita kung gaano kasaya ang magdyowa. Patunay lang na talang going strong pa rin ang kanilang relasyon sa kabilang ng mga intriga. In fairness, kahit na may mga nangnenega sa relasyon ng dalawa nananatili pa ring wagas ang kanilang pagmamahal sa isa’t isa. Kaya naman tingnan n’yo ang kapalit -good karma sila. Talagang pinagpapala ang magdyowa. Sana nga ay sa kasalan na mauwi ang relasyon nina Sarah at Matteo dahil bukod sa bagay na bagay sila ay ginagawa rin nila ang lahat para ipaglaban ang kanilang pag-ibig sa isa’t isa. Sa lahat ng fans ni Sarah muling mapapanood ang dalaga sa The Voice Teens bilang isa sa mga coach habang si Matteo naman ay makakasama sa bagong pelikula nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na “Can’t Help Falling In Love” under Star Cinema.

