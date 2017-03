Kasal nina Anne at Erwan tuloy na ngayong 2017; wala nang urungan

MAY mga kasamahan si Anne Curtis sa noontime show ng ABS-CBN na It’s Showtime na ka-join sa entourage ng kasal nila ni Erwan Heussaff.

Ito ang kinumpirma ng TV host-actress sa thanksgiving presscon ng Showtime kasabay ng announcement para sa grand finals ng “Tawag Ng Tanghalan”.

Ayon kay Anne, tuloy na tuloy na this year ang wedding nila ni Erwan, “Actually, we’re gonna start planning this coming Easter holidays.

“So, that’s the time na we will start planning. Basta it will happen this year,” matipid na pahayag ng dalaga.

At nang tanungin nga kung may mga co-hosts siya sa Showtime na ka-join sa entourage ng kanilang kasal, sagot ni Anne, “Hindi naman siguro lahat will be part of the entourage, pero meron po.”

Kung matatandaan, nag-propose si Erwan kay Anne last year habang nagbabakasyon sila sa New York.

Naniniwala ang mga host ng It’s Showtime na malaki ang naitulong ng “Tawag Ng Tanghalan” sa pagtaas ng kanilang rating.

Sinuportahan talaga nina Anne Curtis, Vice Ganda, Amy Perez, Karylle, Jugs at Ryan Bang ang 10 grand finalists ng “TNT” sa ginanap na thanksgiving presscon ng Showtime kamakailan.

Ang final showdown ng “Tawag Ng Tanghalan” ay magaganap na ngayong Sabado sa Resorts World Manila.

Ayon kay Vice, isa sa mga lucky charm ng show ang nasabing singing search, “Ina-acknowledge naman namin ‘yon. Malaking blessing sa Showtime ang TNT.”

Sey naman ni Karylle, na isa rin sa mga tumatayong hurado, “I’m very thankful kasi maraming nagsasabi sa akin na nanonood sila. And it’s a big part of their day.”

Chika naman ni Anne, “It (TNT) really complemented the show because ‘Showtime’ from the very start is a show that has contests. So it came at the right time talaga.”

Kaya naman patuloy na minamahal at sinusuportahan ng madlang pipol ang It’s Showtime dahil bukod sa mas lumalaki nitong pamilya, patuloy itong nagbibigay ng pag-asa at ibinibida ang kuwento, talento, at kakayahan ng mga ordinaryong Pilipino.

Hinangaan at sinubaybayan araw-araw hindi lang ang nakaaantig na tinig at kuwento ng contestants, kung hindi pati na rin ang pag-iwas nila sa hagupit ng gong at ang mainit na pagkilatis ng mga huradong OPM legends na sina Rey Valera, Yeng Constantino, Karla Estrada, Karylle, Billy Crawford, Nyoy Volante, K Brosas, Bobot Mortiz, Mitoy Yonting , Rico J. Puno, Louie Ocampo, Kyla, Erik Santos, Jaya at Ogie Alcasid.

At matapos nga ang mahigit isang taong tagisan ng boses, pagtatagpuin na ngayong Sabado sa Resorts World Manila ang grand finalists na mag-aagawan sa titulong kauna-unahang “Tawag Ng Tanghalan” grand champion na magwawagi ng P2 milyon, house and lot, a musical package at recording contract.

At pagkatapos nga ng isang linggong tapatan at pagpapakitang-gilas ng grand finalists na sina Maricel Callo, Mary Gidget dela Llana, Pauline Agupitan, Marielle Montellano, Noven Belleza, Eumee Capile, Sam Mangubat, Carlmalone Montecido, Froilan Canlas at Rachel Gabreza upang magwagi sa “Tawag ng Tanghalan: Ang Huling Tapatan”, lima na lang ang maglalaban-laban ngayong Sabado.

But wait, there’s more! Magsisimula na rin very soon ang “Tawag Ng Tanghalan Kids” kaya patuloy lang na tumutok sa pambansang noontime show ng madlang pipol tuwing tanghali sa ABS-CBN, ang It’s Showtime.