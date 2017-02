Janine naka-move on na kay Elmo: Ang saya pala! Kaya trabaho muna!

DIRETSONG inamin ng Kapuso actress na si Janine Gutierrez na hindi sila naging magkaibigan ng ex-boyfriend niyang si Elmo Magalona.

Single pa rin ngayon ang dalaga at wala pa raw siyang plano na pumasok sa panibagong relasyon matapos silang maghiwalay ni Elmo noong nakaraang taon.

Sey ng dalaga, hangga’t maaari ay ayaw muna niyang magka-boyfriend dahil gusto muna niyang mag-focus muna sa kanyang career.

“Yes po, ayoko sana munang makipag-commit. Ayoko munang mag-boyfriend. Akala ko dati sobrang fake iyon pag sinasabi ng mga tao. Totoo pala,” sabi ni Janine nang makachika ng ilang members ng entertainment media sa presscon ng Day Off, ang reality show na mapapanood sa GMA News TV.

Sina Janine at Ken Chan ang mga bagong host ng Day Off matapos magpaalam si Julie Anne San Jose sa programa dahil nga sa bago nitong teleserye sa GMA 7 na Pinulot Ka Lang Sa Lupa.

Ayon kay Janine, mula nang lumipat si Elmo sa ABS-CBN noong 2015 ay hindi na sila nagkakausap ng binata. Nang tanuning kung oras ba ang naging rason ng break-up nila ni Elmo, natawa muna si Janine bago sumagot.

“Oh my gosh, wala na akong naaalala. Ha-hahaha! Siyempre wala na iyon,” anang dalaga.

Dito na siya tinanong ng press kung magkaibigan pa rin ba sila ni Elmo after the break-up, ag tugon ng anak nina Lotlot de Leon at Ramon Christopher, “Hindi po. I’m sure he’s busy also.”

Pero aniya, naka-move on na siya kay Elmo, “Oo naman, masaya pala!”

Ano ang natutunan niya sa naging relasyon nila ng binata? “Ako kasi when I like someone, hindi ako masyadong nagse-second thoughts. Di ako masyadong nag-o-overthink.

“Alam mo yung saying na parang, ‘If you feel like saying I love you, you should say I love you or you should not let the moment pass you by,’ so at least para no regrets. Gano’n ako, e,” paliwanag ng Kapuso TV host-actress.

“Happy ako sa work now. Panahon talaga na mag-focus sa trabaho. Lalo na rito sa Day Off, talagang dream come true for me ang maging host nito. Kasi nag-guest na ako sa Day Off dati at talagang nag-enjoy ako!” chika pa ni Janine.

“Each episode is a new and exciting experience. In the few episodes I’ev done, I’ve met so many amazing, hardworking Filipinos and I learned so much from them,” aniya pa.

Para naman kay Ken na napapanood din sa GMA Telebabad series na Meant To Be, “Sobrang saya ko po nang i-offer nila sa akin ang Day Off, actually pati family ko, they are very happy for me. Tsaka madaldal talaga ako, kaya perfect sa akin itong Day Off.”

Handa nang humarap sa mga bagong hamon ng Day Off ang mga bagong host ng show, sabi nga ni Janine, “I promise that our viewers will enjoy every episode. We’ll get to know our Day Off winner better and gove them new experiences they deserve. I also promise not to back down from ay challenge!

Sana kayanin ko lahat! Ha-hahaha!”

At dahil mahilig si Ken sa katatakutan, gusto niya raw subukan sa isang episode ng show na maging sepulturero.

Napapanood pa rin ang Day Off tuwing Sabado, 6:15 p.m. sa GMA News TV. By the way, bibida rin si Janine sa bagong Kapuso series na Legally Blind na malapit na ring magsimula.