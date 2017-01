Madlang pipol ibinigay ang bonggang b-day gift kay Vhong By Cristy Fermin Bandera

NASA second week na ang “Mang Kepweng Returns” pero patuloy pa ring namimiruya ng pera sa takilya ang pagbabalik-pelikula ng magaling na dancer-actor-TV host na si Vhong Navarro. Ikalawang linggo na ngayon ng unang proyekto ng Cineko Productions, pero ipinalalabas pa rin ang “Mang Kepweng Returns” sa mahigit na isandaang sinehan, napakagandang birthday gift para kay Vhong Navarro ang malaking tagumpay ng pelikula. Sabi ni Vhong, “Napakasaya ko po dahil sobra-sobrang gift ang tinanggap ko mula sa mga kababayan natin. Nasa second week na po ang movie, pero malakas pa rin, sobra pa po sa inaasahan ko ang regalong ibinigay sa akin ng mga moviegoers. “Masaya po ako hindi lang para sa sarili ko kundi dahil sa mga producers na nagtiwala sa akin. Napakasarap po sa pakiramdam na napasaya rin namin sila dahil hindi nila tinipid ang pelikula. Namuhunan sila nang milyon, ibinigay nila ang lahat ng mga kailangan, kaya masarap isipin na hindi naman kami napahiya sa kanila,” masayang pahayag ni Vhong. Ngayon pa lang ay ihinahanda na ng Cineko Productions ang isusunod nilang proyekto para pa rin kay Vhong Navarro. Sa panahon ngayon ay kailangan talagang humalakhak ng ating mga kababayan sa kabila ng mga pagsubok. Pansamantalang gamot sa kalungkutan ang mga komedyang pelikula, nakalilimot sila sa mga problema kahit ilang oras lang, kaya panalung-panalo ang “Mang Kepweng Returns”!

