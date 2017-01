Wish ni Michael na makasama ang anak, natupad na

VERY memorable and emotional para kay Michael Pangilinan ang Paskong nagdaan. Una, kahit isang araw lang ay nakapiling na niya ang kanyang one-year old son na si Ezekiel (noong Christmas eve).

Kitang-kita sa mga mata ni Michael ang kaligayahan nu’ng dumating siya sa Christmas party ng kanyang manager na si kuya Jobert Sucaldito na karga-karga si Ezekiel.

Ang tagal ding hinintay ni Michael na mayakap ang kanyang anak. Hindi nga ba’t umiyak pa siya noong hindi niya nakita si Ezekiel sa kanyang birthday concert sa Roxas Boulevard, Manila?

Anyway, pinasaya rin ni Michael ang mga kaibigang manunulat sa Christmas party ni Kuya Jobert. Never nakalimutang mag-share ni Michael sa entertainment press at sabi nga ni Kuya Jobert hindi madamot ang kanyang alaga. No wonder, tuloy ang pagbuhos ng mga projects kay Michael. Hanggang noong Dec. 30 ay may raket si Michael sa La Union, huh!

A few weeks ago, napanood namin si Michael sa musical play na “Awitin Mo Isasayaw Ko” sa CCP Main Theater. Grabe ang applause at mga narinig naming comment kay Michael after the show. At sobra naman kaming nadala sa duet nila ni Karylle dahil sa tagos sa puso na version nila ng “Ikaw Lang Ang Aking Mahal.”

Nu’ng tinanong namin siya kung gagawa pa siya ng isang musical play this 2017, hindi pa niya alam. Ayaw pa niyang isipin kasi sobra raw talaga ang pressure sa kanya noon at talagang sobrang nakakapagod gawin.

Although, it’s a totally different experience for him. At iba rin daw talaga ‘yung nakakapag-perform siya sa mga ganu’ng venue like CCP. This year din inilabas ang bagong album ni Michael na umani rin ng papuri. Naging favorite pa nga ni Vice Ganda ang carrier single sa album ni Michael na Walang Hanggan.” Nasa top three rin sa may pinakaraming views ang “One Last Cry” version niya noong 2016.

Ipinalabas din noong May ang kauna-unahang pelikula niya with Edgar Allan Guzman na hango sa kanyang hit song, ang “Pare, Mahal Mo Raw Ako” na kinanta naman ni Vice sa concert ni Ronnie Alonte sa Kia Theater.

At siyempre, ang concert niya with Arnel Pineda and Morisette Amon sa Solaire Resort & Casino na ipinrodyus ng Lucky 7 Koi Production.

Present din nga pala sa Christmas party ni Kuya Jobert ang iba pa niyang talents gaya ni Hashtag member Nikko Natividad at Kiel Alo.