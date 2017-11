Horoscope, November 13, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Lilipas na ang mga kalungkutan upang ang suwerte at saya naman ang pumalit. Panatiliin magtiwala sa sariling kakayahan, at wag maniwala sa sinasabi ng iba. Sa mga bagay na pagkakaperahan, ikaw ang dapat mangasiwa, kapag hindi ikaw, baka ma-loko ka na naman. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipag-ulayaw sa kasuyong sunod lang sa iyo ng sunod. Mapalad ang 4, 16, 26, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Raga-Kashta-Om.” Gold at green ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19)— Panahon na upang umiwas sa mga intriga. Kapag hindi mo na pinatulan ang mga intrigera at intrigero, tuloy-tuloy na ang dating ng magandang kapalaran, lalo na sa pag-ibig at sa salapi. Mapalad ang 3, 9, 13, 25, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Credo-Ut-Intelligam-Om.” Pink at white ang buenas Taurus – (April 20-May 20)— Masustansyang pagkain at makulay na kapaligiran ang magbibigay sa iyo ng suwerte. Ang mga bagay na yan ang magpapalakas ng libido at enerhiya upang mas madaling masagap ang magandang kapalaran. Mapalad ang 3, 6, 26, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Deve-Om.” Red at violet ang buenas. Gemini – (May 21-June 21)—Panahon na upang ibuhos ang lahat ng lakas upang kumita ng maraming-maraming pera. Sa pag-ibig, kung inuunawa mong lagi ang sitwasyon mas magiging payapa ang isipan, mas mapapamahal sa iyong lalo ang iyong kasuyo. Mapalad ang 5, 8, 18, 27, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bis vivit qui bene vivit.” Gray at pink ang buenas. Cancer – (June 22- July 22)—Maiibsan ang problema dahil sa isang kasama na tatangap ng malaking halaga na siguradong mababahaginan ka. Sa pag-ibig, sabihin sa kasuyong; “Magtipid-tipid ka naman upang umunlad ang ating buhay!” Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Nahmeh-Aum.” Orange at black ang buenas. Leo – (July 23 – August 22)—Nakikita ng langit ang mga ginagawa mong kabutihan at napagpasyahang ikaw ay gantimpalaan. Simula ngayon darating na ang maraming suwerte at magagandang kapalaran sa iyong buhay at magpapatuloy ito hanggang sa buwan ng Disyembre. Mapalad ang 3, 18, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Gold at blue ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22)—Wag munang bilangin ang itlog hanggang hindi napipisa. Kumilos ka lang ng kumilos, imbis na magkuwenta ng kita. Sa pag-ibig, hindi dapat hanapan ang kasuyo, dahil ikaw din naman ay maraming pagkukulang. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama!” Purple at yellow ang buenas. Libra – (September 23-October 23)—Huwag makipaglandian sa iba, may babala ng pagtataksil. Manatiling tapat sa kasuyong Aquarius. Sa pinansiyal, dagdag gastos lang ang pagpasok sa isang relasyong bawal. Mapalad ang 6, 9, 27, 36, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Om-Haribol-Aum.” Pink at purple ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21)—Ituloy mo lang ang lahat ng positibong bagay na pumasok sa iyong isipan. Sapagkat nabibilang ka sa tatawaging “Anak ng suwerte!” Ibig sabihin anuman ang ginagawa mo sa buhay tiyak at tuloy-tuloy kang susuwertehin lalo na kung lagi kang magsusuot ng kulay na pula. Mapalad ang 4, 15, 22, 35, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Soda-Om.” Bukod sa pula buenas din ang itim. Sagittarius – (November 22 – December 21)—Ituloy ang binabalak na paglalakbay. Sa malayong pook mas madaling aangat ang kabuhayan. Sa pag-ibig, higit na masarap ang romansahan kung pansamantalang maglalayo muna kayo ng landas. Mapalad ang 2, 10, 29, 34, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Adonai-Om-Elohim.” Lilac at blue ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19)— Dasal at pagtulong sa kapwa ang susi upang lumigaya. Ngayong panahon ng kapaskuhan tumulong sa mga less fortunate at sa mga taong labis na naghihirap. Kapag nagawa mo yan, mas madali ka ng uunlad at liligaya. Mapalad ang 2, 8, 23, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Per-Aspeta-Om.” Green at brown ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18)—May malaking halaga ng salapi na darating. Wag ipagmayabang ang hawak na pera, upang hindi ka mautangan. Ilaan ito para sa nalalapit na kapaskuhan. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Leo. Mapalad ang 5, 9, 23, 35, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shari-Dosya-Om” Blue at red ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20)—Paikot-ikot lang ang kapalaran. Kung namumrobema sa pera, masosulusyonan din yan sa susunod na mga araw. Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipag-relasyon sa maperang kasuyo na lagi kang pinagpapasensyahan. Mapalad ang 6, 17, 27, 36, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kubera-Aum-Regama.” Red at lilac ang buenas.

