Horoscope, November 11, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Tubig ang mahiwaga mong elemento. Maglagay ng aquarium sa sala ng bahay upang mas madaling mahigop ang suwerte at magandang kapalaran. Isang isdang itim at walong pula, o kaya naman’y isang isdang pula at walang isdang itim. Sa pag-ibig, tuloy ang mainit na pakikipagrelasyon sa isang Taurus. Mapalad ang 2, 11, 23, 31, 37, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Green at lilac ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag magpaapekto sa mga nangyayari. Tandaang may iisa ka lang na layunin—ang yumaman. Sa pag-ibig, ngayon pa lang paghandaan na ang ireregalo sa kasuyo sa darating na kapaskuhan. Mapalad ang 3, 12, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Secundus-Nulli-Secunda.” Beige at purple ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Simulan sa pagsisimba ang araw na ito. Magsuot ng kulay na red. Sa ganyang paraan, sa pag-ibig at pananalapi, maakit mo ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 6, 9, 18, 27, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Jana-Krisna-Rama.” Bukod sa red ang pink ay buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panahon na upang disiplinahin ang sarili. Mag-ehersisyo ng regular. Ang magandang pangangatawan ay kailangang mapanatili upang hindi iwanan ng minamahal. Sa pinansyal, ang kalusugan ay isang investment din. Mapalad ang 1, 5, 27, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Sakra.” Blue at lilac ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Dadalawin ka ng suwerte at magandang kapalaran kung susubukan mong umalis sa iyong private zone. Sa pakikipagsapalaran, mas malaking tagumpay ang makakamit. Sa pag-ibig, wag mahiyang yayain ang kasuyo sa isang romantikong lugar na malapit sa nature. Mapalad ang 7, 10, 19, 28, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Tara-Beha-Jovecal.” Green at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag pagtiisan ang kasalukuyang sitwasyon na hindi ka na masaya. Paano darating ang mabuting kapalaran kung nalulungkot ka? Ulitin at gawin ang mga dating ativities na nagpasaya sa iyo. Kapag nagawa mo ‘yan, babalik na uli ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 4, 18, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Orange at gray ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kung bibigyang katuparan lamang ng tulad mong Virgo ang kanyang mga iniisip mas madaling uunlad ang aasenso ang buhay. Sa pag-ibig, isang Libra ang lihim na may pagtingin sa iyo at siya ang magbbigay sa iyo ng lihim na ligaya. Mapalad ang 4, 17, 25, 31 35, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Saguna-Santura-Om.” Silver at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi uubrang laging may stress ang buhay. Panahon na upang maglibang at mamasyal. Sa pamamasyal sa magagandang tanawin ngingiti ang bagong sibol na suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhipana-Om-Bodhana.” Yellow at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Anumang hamon ang dumating, siguradong makakaisip ka ng isang malikhaing solusyon. Muli mong pairalin ang iyong “will power.” Ito ang araw na higit kang mananaig kaysa sa mga kumakalaban sa iyo. Mapalad ang 7, 16, 25, 39, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Green at yellow ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi dapat tanggihan ang isang imbitasyon sa pag-aabroad. Noon pa gustong-gustong mangibang-bansa ng iyong unconscious na sarili, bakit nagdadalawang isip ka pa? Sa ibayong dagat, mas malaking suwerte at pag-unlad ang makakamit. Mapalad ang 3, 27, 30, 34, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kesar-Khangaya-Kapor-Om.” Blue at silver ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ngayon mo mapapatunayan ang nagtiis at nagsisikap ay magtatamo ng magandang kapalaran. Sapagkat nakita ng nasa itaas ang lahat ng iyong ginagawa, at ito ang araw na gagantimpalaan ka ng maraming-maraming suwerte na hindi mo inaasahan pero tunay na tunay na mapapasa iyo. Mapalad ang 4, 13, 24, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sahatsha-Sarva-Dustha.” Red at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Higit kang uunlad at kikita ng maraming pera kung gagamitin ang iyong pagiging unique. Sa pag-ibig, gamitan ng ibang estilo ng romansa ang kasuyo upang hindi na siya sa iyo bumitiw. Mapalad ang 5, 18, 28, 33, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath.” Gold at gray ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi ka pa ba sinusuwerte? Ayaw mo kasing magsuot ng golden yellow na damit. Sa nasabing kasuutan, makikita mo, dagdag na salapi at masarap na romansa ang iyong makakamit. Mapalad ang 1, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Sukadeva-Om-Mantra.” Bukod sa golden yellow mapalad din ang green.