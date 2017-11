EJK kay Cory

PAGPALAIN ninyo ang umuusig sa inyo. Pagpapala at hindi sumpa. Iyang ang Pagninilay sa Unang Pagbasa sa Ebanghelyo (Rom 12:5-16ab; Slm 131:1bkde, 2,3; Lc 14:15-24) sa ika-linggo ng karaniwang panahon.

Isinumpa ng ilang pari’t madre ang EJK (na sakop ng batas at pulis). Pero, may mga kasong EJK ang nagkakaroon ng linaw na gantihan ito ng droga, tulad ng 15-anyos na pinatay sa Pasay, di ng RIT kundi ng kanyang barkada dahil sa onsehan sa marijuana.

Sa EDSA Shrine, di pinaunlakan ng mga pari sa North Caloocan ang anyaya. Tumahimik lamang ang North Caloocan nang itumba ang mga adik, user at tulak. Mahigit 10 kaso ang napatunayang rubout ng sindikato ng droga ang insidente.

Walang malisyang Villegas kay Corazon Aquino. Dahil buhay pa ang makasalanan. Wala ring malisyang Villegas sa anak Aquino dahil dabarkads sila. Nakapagtataka na biglang nangampanya si Villegas habang papalapit na ang halalan at matatalo si Mar. Sa bisperas ng eleksyon, naglabas ng pastoral letter si Villegas na huwag iboto ang kandidato na may mga katangian ni Digong; na karuwagan namang di niya pinangalanan.

Kung kumikilos na si Villegas (na ang termino sa CBCP ay hanggang Disyembre na lang at uupo si Bishop Valles, na kaibigan ni Digong), nagiging madalas na ang kasinungalingang survey ng SWS higgil sa EJK. Walang tinanong ang SWS sa Isla Puting Bato, Payatas at Bagong Silang. Hindi umaakyat ang destab dahil ang AFP at PNP ay kay Digong pa rin.

Nakapagtataka na kontra katiwalian sina Dinky, Noy, Mar, Frank sa EDSA monument. Anyare sa donasyon sa Yolanda? Nag-aanyong anghel sina Dinky, Noy, Mar, Frank sa kanilang administrasyon? Kunsabagay, sa Ebanghelyo kaya ng demonyo na mag-anyong anghel.

EJK din ang Mendiola massacre sa panahon ni Cory Aquino. Walang naparusahan dahil walang kinasuhan. Hindi umalma si Villegas, mga pari’t madre. Ang mga testigo ay mismong mga news reporters at photogs. Sila pa ang nagdala sa Mary Chiles, FEU Hospital at UST hospital sa ilang sugatan Namatay din ang marami.

“I hope it is clear that we are not personally against (Duterte). We are taking a stand on issues and I hope the discourse will remain on the level of issues and not on persons,” ani Villegas. Isyu? Bakit wala kang isyu sa Mendiola massacre? Ipinagtanggol mo pa si Aquino at ang kanyang sipsip na mga opisyal.

Ngayon ko lang tinitigan nang matagal ang bagong (renewal) lisensiya, na puwedeng magmaneho ng motor, tricycle, apat at anim na gulong (bus o full size cargo truck). Mapapaso sa Nob. 2022, sa ika-69 kompleanyo ko. Sa National Shrine of the Divine Mercy, may mga 75-anyos na nakamotor. Yung 80-anyos ay nilalagyan ng side car ang motor para hindi puwersado sa balanse. Tricycle ang sasakyan ng 80-anyos hanggang 93-anyos sa Bulacan (San Jose del Monte, Marilao, Dona Remedios Trinidad, Angat at Garay), imbes na kotse o owner.

PAGBABAHAGI: Isang bank exec (noon) ang iginupo ng nakapanghihinang karamdaman at tinutulungan kong gumaling, sa Banal na Awa ng Diyos. Napakaraming biyaya ang ibinigay sa kanya. Halos masaid ang biyaya sa pagpapagamot sa mga doktor na masisiba sa pera. Saglit siyang nawala sa buhay-sagana. Nagbalik siya sa paghingi ng bagong biyaya, higit ang bagong lakas ng kagalingan.

PANALANGIN: Dinggin mo, o Yahweh, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing; O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo na sa panahong may dusa’t hilahil. Awit 102:1-2

MULA sa bayan (0916-5401958): Bilisan sana ng gobyerno ang tulong sa Marawi. Maliit lamang ang aming lote, 60-65 sqm. Ang kailangan namin ay konting semento, buhangin, plywood at yero. …8329, Barangay Basak Malutlut, Marawi.

Ang road construction ng Maguindanao, from Buluan to Datu Piglas, ay hindi magamit ng motorsta dahil ginawa itong terminal at tindahan ng ukay. Sana maimbestigahan. Samuel Lopez …3704