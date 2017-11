Horoscope, November 4, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magiging maganda ang pasok ng Nobyembre lalo na sa pera at magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa Disyembre. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipag-relasyon sa isang nilalang na medyo kayumanggi ang kulay ng balat. Mapalad ang 1, 8, 23, 30, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Om.” Red at blue ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Sa isang pagtitipon, imbitahan ang mga kaibigan, maaari mo silang pagkakakitaan. Sa pag-ibig, makuntento sa kasuyong Libra, alalahanin mong masarap siyang romomansa kaysa hindi mo siya dapat ipagpalit sa iba. Mapalad ang 4, 17, 24, 33, 42 at 47, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Hagiel.” Purple at green ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Mukhang napapabayaan mo na ang iyong itsura. Magpaganda upang magtuloy-tuloy ang pasok ng suwerte at magandang kapalaran sa pagtatapos ng taong 2017 at sa pagpasok ng taong 2018. Tandaang “ang ganda” ang susi ng iyong tagumpay at wagas na kaligayahan. Mapalad ang 2, 17, 26, 34, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kastha-Raga-Om.” Bukod sa pula mapalad din ang green. Gemini – (May 21-June 21) — Ituloy ang binabalak na paglalakbay, sa malayong lugar malaking halaga ng salapi ang kikitaain. Sa pag-ibig, mag-ipon ng maraming pera para sa muli nyong “pagde-date” ng kasuyong dominante. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Om-Yophiel.” Orange at maroon ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Tanging tadhana ang makapagsasabi kung may ligaya pang naghihintay! Ngunit hindi dapat malungkot, may isang nilalang na matagal na sa iyong naghihintay – wag ka ng umarte-arte pa – sunggab agad ang dapat! Sa pinansiyal, hindi dapat tipirin ang sarili kung kalusugan mo na ang nakataya. Mapalad ang 1, 9, 18, 28, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We”. Red at black ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Hindi dapat mabahala, parating na ang malaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, magpasalamat sa kasuyong galante, makakatikim ka na naman sa kanya ng mamahaling regalo. Suwerteng pang-exchange gift ang coffee mug at payong. Mapalad ang 5, 17, 23, 33, 41 at 46. “Aum-Gayatri-Om.” White at old rose ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi dapat kagalitan ang mga tatanga-tanga, napaghahalata tuloy na ikaw man ay may makitid na isipan. Kung ayaw nilang gawin ang tama, ipakita mo sa sarili mong halimbawa. Sa pag-ibig, isang isinilang sa buwan ng Enero ang may lihim na pagtingin sa iyo. Mapalad ang 4, 8, 22, 32, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yara-Salvame-Om .” Red at gold ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — May magte-text, isang misteryosong nilalang ang lihim na nagkakagusto sa iyo na ayaw magpagkilala. Wag mong “replayan” para lalong manabik. Sa pinansyal, imbis na ubusin ang oras sa pagpe-Facebook, mag-isip ng pagkakakitaan ngayong kapaskuhan. Mapalad ang 7, 19, 25, 29, 35 at 49. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Ketu-Mandala-Om.” Green at blue ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Labis ang pagmamahal sa iyo ng kasuyo kaya siya nagiging matampuhin, lambingin mo upang mawala na ang kanyang sumpong. Sa pinansyal, kalakal na may kaugnayan sa pagkain, ang magpapaunlad ng inyong kabuhayan. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 37 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Om-Halka.” Beige at red ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — May bababala ng karamdaman! Pahinga muna sa tabaho ang dapat! Mag-libang, makinig ng musika habang nagpe-Facebook. Sa pag-ibig, iwasang makipag-chat sa mga hindi kakilala, baka mahulog ka sa maling relasyon. Mapalad ang 3, 8, 15, 26, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Veda-Om-Puranha-Om.” Maroon at orange ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi mo madadala sa langit ang pera! Masarap magtulog sa kawayang papag na payapa ang kalooban, kaysa sa kamang malambot na maraming iniisip. Sa pag-ibig, hindi matutumbasan ng salapi ang pagmamahal ng kasuyong Cancer. Mapalad ang 4, 13, 22, 38, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Om”. Pink at maroon ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Huwag masyadong abusuhin ang katawan sa mga bagay na hindi naman nakatuon sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, mas magiging masigla ang aksyon kung bago magniig hihigop muna ng mainit na kape. Mapalad ang 4, 17, 28, 34, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Om-Nama.” Gray at yellow ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Ngayon palang iplano na ang gagawin sa 13th month pay. Sa halip na ubusin sa walang kapararakang pag-gasta, ilagay ito sa proyektong pagkakakitaan. Sikaping unawain ang kasuyong Cancer, at kumbinsehin na rin siyang magtipid-tipid ngayong kapaskuhan. Mapalad ang 2, 7, 29, 32, 37 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nariva-Om.” Blue at gold ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.