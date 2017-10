Sylvia pumayag makipaglaplapan kay Nonie dahil kina Direk Dennis at Empoy By Reggee Bonoan Bandera

NABITIN ba sina Nanay Gloria at Peter sa kissing scene nila sa seryeng The Greatest Love kaya itinuloy nila ito sa pelikulang “The Barker”? Wala naman kasing binanggit si Sylvia Sanchez na may kissing scene sila ni Nonie Buencamino sa pelikula nina Empoy Marquez at Shy Carlos na “The Barker” na palabas na ngayon sa mga sinehan mula sa direksyon ni Dennis Padilla. Kaya naman nagulat kaming natatawa sa ilang beses na halikan nina Ibyang at Nonie sa movie. Tinext namin si Ibyang tungkol sa kissing scene nila ni Nonie, ang sagot niya sa amin, “Oo, ginawa ko ‘yan dahil kay Dennis (Padilla) dahil kaibigan ko siya. First directorial job niya. At siyempre for Empoy, na mabait na bata.” Hindi nakadalo ang aktres sa ginanap na premiere night ng “The Barker” dahil may shooting siya para as “Mama’s Girl” mula sa Regal Films. At hindi lang kissing scene ang ginawa ni Ibyang, sumayaw-sayaw din siya pagkatapos ikasal sina Empoy at Shy (yes, mala-Bollywood ang ending ng pelikula). Ayaw na ayaw kasi ng aktres na pinasasayaw siya, “Oo nga, at pinagtatawanan mo akong sumayaw? Panoorin mo ang kabaong scene bloopers umabot ako ng take 15 dahil sa katatawa,” sabi sa amin. Oo nga, sa ending ng pelikula, ilang beses sumigaw ng cut ni direk Dennis dahil kay Ibyang dahil ayaw tumigil sa katatawa. Mabuti na lang at comedy ang “The Barker” kaya maaaliw ka rin naman sa pinaggagawa ni Ibyang. Nagustuhan namin ang texture ng pelikula at totoo nga ang sabi ni Dennis na ang galing ng director of photography niya. Samantala, bukod kina Empoy, Shy at Sylvia, kasama rin sa “The Barker” sina Gary Lim, Wilma Doesnt, Jeric Raval, Atak at iba pa, mula Blank Pages Productions at Viva Films. q q q Ang gandang bampira at lobo ni Jacintha Magsaysay (Angel Locsin) kaya naman pala trending siya nu’ng Lunes dahil nalamang siya pala si Lady In Red. Totoo nga ang nabasa namin sa usapan ng La Luna Sangre viewers na buhay si Lia dahil nu’ng napatay siya ni Sandrino/Supremo (Richard Gutierrez) ay dumating si Samantha (Maricar Reyes-Poon) para kagatin siya kaya nabuhay. Hindi pa kasi sapat ang lakas at puwersa ni Malia (Kathryn Bernardo) bilang bagong Itinakda kaya siguro bumalik si Lia sa ibang karakter. Laking-gulat nga ng lahat nang makita si Jacintha bilang isang makapangyarihang bampira na siyang nagpatumba kay Boris (Ali Khatibi). Inilantad na rin na si Jacintha ang nasa likod ng pamamaril kay Gilbert Imperial (Richard) gamit ang balang gawa sa pangil ng lobo na dahilan para muling tumibok ang puso niya. Anyway, magkakasunod na gabing makapigil-hiningang mga eksena ang mapapanood sa La Luna Sangre matapos hirangin si Malia bilang bagong Punong Bantay ng La Liga Unida (LLU). Hindi naman paaawat si Malia sa pagyakap ng kanyang kapalaran lalo pa’t mas naipapakita na niya ang kanyang angking lakas at kapangyarihan. Ano ang susunod na hakbang ni Malia bilang bagong Punong Bantay? Ano ang susunod na gagawin ni Jacintha kontra kay Sandrino? Paano kapag nag-krus ang landas nina Jacintha at Malia? Huwag palampasin ang mas pinabagsik na La Luna Sangre pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN Primetime Bida.

