Dahil sa selos: Young actress sinasakal ng karelasyong male star By Cristy Fermin Bandera

NGAYON pa lang ay marami nang humuhula na sa wala rin mauuwi ang bubot na relasyon ng isang guwapong young actor at ng isang magandang young actress. Maagang hinusgahan ang kanilang relasyon dahil sa sobrang pagiging seloso at insecure ng young actor. Halos sakalin na niya sa leeg ang young actress, napakabilis niyang magselos, kaya nauuwi ‘yun sa kanilang madalas ding pag-aaway. Kuwento ng kanilang mga katrabaho, “Ibang klase ‘yung bagets na lalaki, sobrang lakas ng insecurity niya, lapitan lang at kausapin ng ibang guys ang girlfriend niya, agad na siyang magseselos! “Paano na kapag may mga eksenang medyo may yakapan at kissing ang girl, ano ang gagawin ng guy, pigilan ang karelasyon niya? Guwapo naman siya, kilala rin siya, pero bakit ang lakas-lakas ng insecurity niya? “Ilag tuloy ang mga friends nila sa girl. Wala kasing sinasanto ang lalaking ‘yun, lahat na lang ng lumapit sa girlfriend niya, e, katalo na ang turing niya! “Akala niya, e, liligawan na agad ang girl, aagawin sa kanya, sobrang seloso ng lalaking ‘yun!” simulang kuwento ng aming source. Maraming nag-aalala para sa young actress na matiisin lang sa pagiging seloso ng kanyang boyfriend. Baka raw kasi nang dahil sa selos ay masaktan ito at madala nang magmahal. “Punumpuno ng insecurity ang young actor, wala nang freedom ang girl na makipag-usap kahit sa mga kaibigan nila, kasi nga, pinagdududahan agad ng lalaki na may relasyon sila ng kausap niya. “Huwag na tayong magtaka kapag one day, e, nagdesisyon ang girl na makipag-break na sa boyfriend niya. Alam na! Hindi na niya kinaya ang pagiging seloso at insecure ng guy. “Mangyayari ‘yun kapag nagsawa na ang girl sa pagiging seloso ng boyfriend niya. “Sayang, bagay na bagay pa naman sila dahil kung guwapo ang young actor, napakaganda naman ng girl,” kuwento pa ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kamag-anak kaya ni Felix The Cat ang napakaselosong aktor?

