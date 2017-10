Nagsisinungaling: Jake Zyrus binuking ni Aling Raquel, di pa rin maayos ang relasyon By Cristy Fermin Bandera

HABANG sinasabi ni Jake Zyrus na maayos na ang relasyon nilang mag-ina ay napapailing na lang si Aling Raquel Pempengco. Hindi raw totoo ‘yun. Mula raw nang umalis sa kanyang poder si Charice ay ni wala itong natanggap na kahit anong mensahe mula sa international singer. At kung pagri-reach out naman ang paksa, ayon sa ina ni Jake ay pagod na pagod na raw itong suyuin ang kanyang anak, dahil hindi naman ito hinaharap ni Jake Zyrus. Kung sumusulong nga naman ang nanay pero paurong naman ang kilos ni Jake ay walang mangyayaring pagtatagpo sa gitna ng katwiran. Kailangang magsalubong sila na hindi pa siguro magagawa ng singer sa ngayon. Bakit ang kanyang Nanay Tessie na masasakit din naman ang mga pinakawalang pahayag laban sa kanya ay inimbitahan pa ni Jake Zyrus sa kanyang concert? Sino ba ang nagsabing tantanan na niya ang pagpapanggap bilang lalaki dahil nandiyan pa rin naman ang katotohanan na buwan-buwan ay rereglahin pa rin naman siya? Ang kanyang lola ang nagbitiw nu’n, pero nakasundo uli ni Jake Zyrus, samantalang ang sinapupunang pinagmulan niya ay hindi pa rin pala kasundo hanggang ngayon ng international singer. Sabi nga ni prop, “What is the meaning of this?” Ano nga ba?

