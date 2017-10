Makakatakas pa ba sa pagiging kabit? By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Luisa ng Wakas, Bucaue, Bulacan

Dear Sir Greenfield,

May karelasyon po ako sa ngayon may ari siya ng rice mill. Kaya lang may pamilya po siya at mga anak. Pero may pa-ngako naman siya sa akin na kapag daw po nagkahiwalay sila ng misis nya ay ako daw ang ibabahay nya at papakasalan. Sa palagay nyo totohanin kaya niya ang kanyang sinasabi o habambuhay na akong ganito? Umaasa sa buwanang bigay niya at sa isang linggo minsanan lang siya kung dumating sa aming apartment. Sa ngayon naman po ay may iba pang nanliligaw sa akin na hindi niya alam na binata. Kaya lang natatakot ako baka mamaya ay sagutin ko ang binatang ito ay hindi naman mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga magiging anak namin dahil pangkaraniwang empleyo lang siya sa tindahan ng mineral water, pero dama ko naman po ang katapatan niya at respeto sa akin. Sino po ba sa dalawang lalaking ito ang makakasama ko habambuhay? December 13, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Luisa ng Bulacan

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

May bilog sa iyong Marriage Line (Illustration 1.) na nagbabalang sa sandaling patuloy ka niyang binibigyan ng salapi at materyal na bagay, anoman ang kalagayan ng inyong relasyon sa kasalukuyan mananatili na ito ng pang habang panahon at magpasawalang hanggan.

Cartomancy:

Jack of Spades, Seven of Diamonds at Four of Diamonds ang lumabas (Illustration 1,). Ang mga baraha ang nagsasabing bagamat nakatakda na sa iyong kapalaran na mabubuhay ka sa luho at karangyaan, ngunit may babala na ang relasyong ikaw ay kabit lang ay maaari ngang habam buhay nang magtatagal.

Itutuloy…

