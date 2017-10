Horoscope, October 21, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kulay na pula pa rin ang maghahatid ng kakaibang suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig at pagkakaperahan sa loob ng buong linggo, tuloy-tuloy ang daloy ng suwerte at magandang kapalaran kung pagsasalit-salitin mo ang pagamit ng pula, maroon, lilac, at magenta. Mapalad ang 3, 9, 27, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Bukod sa red, ang pink din ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Maaasar ka na naman sa mga nangyayari. Kung ano ang ayaw mo yon ang ginagawa nila. Ganon talaga, hangga’t hindi ka lumalayo ng inyong lugar. Sa malayong pook may masarap na romansa at mas maraming suwerte ang matitikman. Mapalad ang 3, 12, 27, 39, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Bukod sa blue ang lilac ay buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Samantalahin ang bawat minutong dumarating upang pagkaperahan. Sa pag-ibig, mahalaga ang bawat oras na lumipas upang maipadama sa kasuyo ang wagas mong pagmamahal. Mapalad ang 4, 7, 16, 25, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mohaya-Aum.” White at emerald green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pag-ibig, upang tumibay ang pagmamahalan ikaw at ang iyong kasuyo ay dapat na laging magsuot ng silver na singsing. Sa pinansyal, ang antigo white gold ang magdadala ng buenas. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Purana-Visnu.” Blue at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Malaking halaga ng salapi ang darating, itago mo ito at ilaan para sa araw ng Pasko. Sa pag-ibig, ngayon pa lang iplano nyo na ang Christmas date na gagawin ninyo ng iyong kasuyo. Mapalad ang 7, 18, 27, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Upang umunlad ang anomang itatayong negosyo “araw na may walong sinag” ang gawing simbolo. Sa pag-ibig, kulay dilaw, ang magpapalakas ng iyong magnetismo. Mapalad ang 1, 9, 28, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Om”. Bukod sa dilaw ang orange ay buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Wag malungkot kahit hindi natapos ang ginagawa! May bukas pa! Ang mahalaga magtiwala sa iyong kakayanan at laging umasa sa biyaya ng langit. Sa pag-ibig, wag umasa sa make-up at kolorete, higit kang maganda sa likas na katangian. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Om-Yophiel.” Silver at maroon ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa pag-ibig, wag sumalungat sa takbo ng mga pangyayari. Sa pagsakay sa kasalukuyang sitwasyon at kaganapan, mas magiging maligaya ka. Sa pinansyal habang naglalakad-lakad bigla kang makakapulot ng malaking halaga. Mapalad ang 3, 9, 15, 24, 33, at 47. Mahiwaga mong mantra: “El-Adonai-El-Elohim.” Lilac at yellow ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag isiping nagkaka-edad ka na! Marami ka pang magagawa upang umunlad at magpayaman – umpisahan mo na ngayon! Sa pag-ibig, tandaang ang pusong laging nagmamahal, batang lagi ang pakiramdam!” Mapalad ang 9, 15, 27, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Savitre-Om-Akaye.” Baby pink at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kung namumrobema sa salapi, masosulusyonan sa susunod na mga araw ang mahalaga lagi kang magsuot ng kulay pula at lilac. Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipag-relasyon sa ma-perang Gemini. Mapalad ang 5, 18, 27, 34, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Om.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Iwasang makisama sa mga walang kuwentang tao – ipapahamak ka lang nila. Sa mga yamado at madalas manalo ka makisama upang mahawahan ka nila ng suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, wala kang talo kung isang Cancer ang makakarelasyon mo. Mapalad ang 4, 19, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Gold at orange ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag susuko sa mga problema! Isang Leo ang magpapautang sa iyo ng malaking halaga. Sa pag-ibig, may masarap na romansa hatid ng isang nakalilibog na Libra. Mapalad ang 5, 15, 22, 34, 42, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kaleneha-Om-Mahata.” Yellow at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Walang dapat gawin sa ngayon kundi ang magpayaman. Makikita mo, kapag mayamang-mayaman ka na, makaka-amot ka rin ng isang tunay at wagas na pagsinta. Sa panahon ngayon, alalahanin mo, “lahat ng bagay ay kayang-kaya ng bilhin ng salapi!” Mapalad ang 1, 10, 19, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om.” White at pink ang buenas.