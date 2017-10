Retokadong male personality nasambot lahat ng kayabangan sa buong universe By Cristy Fermin Bandera



UWIAN na! May nanalo na! ‘Yun ang palaging reaksiyon ng mga taga-showbiz kapag kayabangan at kaangasan ang nagiging paksa. Uwian na talaga dahil may nanalo na! Wala nang kahit sinong makakakabog sa isang bagitong male personality na nang magsabog ang langit ng kayabangan ay nagtanggal ng bubong ang kanilang bahay para masalo-masambot ang lahat ng kayabangan sa buong mundo. Nagtatanungan ang lahat kung saan siya humuhugot ng kaangasan dahil wala pa naman siyang napatutunayan. Ano na ba ang nagawa niyang kapuri-puri, magaling ba siyang umarte, bokya ang hunghang na bagitong male personality. Kuwento ng isang source na gustung-gustong makita nang personal ang maangas na bagito, “Ang sarap-sarap niyang itali sa isang puno na punumpuno ng langgam! Napakayabang niya, sinungaling pa, ano ba ang akala niya sa sarili niya, may napatunayan na siya? “May mga manager daw naman siya, pero ano ang ginagawa nila? Hindi sila nirerespeto ng alaga nila dahil wala siyang pinakikinggan at sinusunod! Patuloy pa rin ang kayabangan niya! “Ang dami-dami kong nakakausap na gusto siyang pitikin sa ilong. Hindi siya sasaktan, basta pipitikin lang ang ilong niya! Sa palagay n’yo kaya, kapag pumila ang mga naiinis sa kanya na pipitik nang isa-isa sa ilong niya, e, may matitira pa siyang ilong? “Napakaangas ng hunghang na ‘yun! Sobrang sinungaling pa! May paiyak-iyak pa siya sa isang interview, kesyo may naninira lang daw sa kanya, pero buking na buking naman ang drama niya! “Napakaiskuwaterik ng ugali ng hambog na ‘yun! Feeling-guwapo na siya, e, feeling-sikat pa! Kundi pa sa pagpapakalkal niya sa mukha niya para mabago ang ngetspa niyang itsura, e, wala namang papansinin sa hambog na bagitong ‘yun! “Naku, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Jon at Ching Bautista Silverio, sabay-sabay n’yo kayang isubsub sa putikan ang maangas na retokadong ito?” naiinis pang pagtatapos ng aming source.

