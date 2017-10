Fans ni Kathryn galit na galit sa retokado, maangas at ambisyosong male personality By Cristy Fermin Bandera

UMUUSOK ang mga ilong sa sobrang galit ng mga tagasuporta ni Kathryn Bernardo sa isang bagitong retokadong ambisyoso na diumano’y namintas sa kanilang idolo sa pamamagitan ng isang video. Idinenay na ng kampo ng retokadong personalidad na ito ang nagsasalita sa video, pero maraming nagpapatunay na ang bagitong retokado nga ang patagong nagsasalita na namimintas kay Kathryn, kaya patay kang bata ka! Ang sabi ng pinagbibintangang retokado, “Pino-promote ko po pala ‘yung palabas po naming ano, La Luna Sangre. Aah, gusto ko lang po sa inyo… aah ano… supporters (?) po talaga ako… aah gusto ko lang po sa inyong ibunyag na ‘yung lobo pong ginaganapan ni Kathryn Bernardro, pangpa____(?). “Kaya po sa nanini… kaya po sa mga naniniwala na gusto maging… kaya po sa mga naniniwalang gustong maging number one FHM model si Kathryn Bernardo, ‘wag na po kayong umasa. Never pa akong nakakita ng ano, sexy na sakang ang paa. Kung nakita n’yo lang po ‘yung daliri sa paa ni…” Napanood na namin ang video at kaboses nga ng maangas na retokado ang nagsasalita, pero ayaw naming magpadalus-dalos sa paghusga, lalabas din naman ang katotohanan isang araw kung ito nga ang tahasang namintas sa sikat na young actress. At kapag nakumpirma na ang operadong bagitong personalidad nga ang buong-yabang na namintas kay Kathryn ay siguradong hindi lang mapait na apdo ang hihigupin nito sa social media. Napakasimple lang naman ng argumento. Kung ang mga personalidad ngang natural na guwapo na at hindi sumailalim sa pagpaparetoke ay hindi nagpapakawala ng mga ganu’ng pamimintas, ang isang retokado pa kaya ng siyensiya ang magkakalakas ng loob na gawin ang ganu’n, lokohan ba ito? Sadya naming hindi pinangalanan ang retokadong bagito dahil pangako namin ‘yun sa aming sarili. Kahit minsan ay hindi nito mababasa ang kanyang pangalan sa alinmang kolum namin dahil sayang ang aming espasyo para sa mga taong wala pa namang napapatunayan pero sobrang angas at yabang na.

