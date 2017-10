Buking: Angel wawasakin ng mga fake KathNiel fans By Reggee Bonoan Bandera

PAYO namin kay Angel Locsin, huwag na muna siyang magbasa ng mga post sa social media lalo na kung mula sa nagpapanggap na KathNiel fans. Hindi totoong supporters nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ang mga namba-bash kay Angel kundi ibang grupo na nais lang manggulo. Ayon nga sa ilang netizens, natatabunan na raw ng isyu kay Angel ang kuwento nina Tristan (Daniel) at Malia (Kathryn) sa fantaseryeng La Luna Sangre. Ang mga bashers pa naman kapag pinapatulan ay mas lalong nagbubunyi kaya ang dapat sa kanila ay dedmahin na lang. Kaya sana tigilan na ni rin ni Angel ang pagpatol sa haters dahil mas lalo lang siyang gagalitin ng mga ito na ang tanging objective lang ay mang-inis at manlait. Kaya kayong mga nagpapanggap na KathNiel fans buking na ang ginagawa ninyong panggugulo. Talaga bang nagiging masaya kayo kapag nakakapanakit kayo ng tao? Sobrang miserable ba ang buhay n’yo kaya ginugulo ninyo ang mga taong hindi naman kayo inaano. Manood na lang kayo ng La Luna Sangre lalo na ngayong may unawaan na sina Tristan at Malia. Inamin na kasi nilang gusto nila ang isa’t isa. At kung eksena na ni Angel bilang si Jacintha Magsaysay ang ipinalalabas, magbanyo na lang muna kayo para hindi kayo maapektuhan ng presense ng aktres sa serye. Anyway, malalaman na rin kung sino si Barang, ang isa sa gabay na nag-alaga rin kay Sandrino/Supremo/Gilbert Imperial (Richard Gutierrez) noong itinakwil siya ng magulang nito. Kaya pala walang puso at punumpuno ng galit ang pinuno ng bampira dahil hindi siya nakaramdam ng pagmamahal simula bata siya.

