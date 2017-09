Pampaswerte ni Angel sa career at lovelife: ‘Bloody red’ na mga damit By Reggee Bonoan Bandera

ISA pang programang hindi binibitiwan ng manonood ay ang La Luna Sangre dahil hindi lang ang tambalang Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ang kinakikiligan ng kanilang supporters kundi pati na rin ang balik-tambalang Richard Gutierrez at Angel Locsin. Oo nga naman, ang orihinal at hinangaang loveteam noong nasa kabilang network pa sila ay muling nabuhay kaya naman ang mga ChardGel supporters ay kilig na kilig habang nanonood ng LLS. Base sa episode ng La Luna Sangre nitong Martes ay sumasayaw sina Supremo/Gilbert Imperial (Richard) at Jacintha Magsaysay (Angel) na ang lagkit ng mga tinginan. At sabay payo ng dalaga na kailangang makahanap ng girlfriend ang una dahil makakatulong ng malaki sa kandidatura niya sa pagka-Presidente ng Pilipinas. Tanong ni Gilbert kay Jacintha, “Are you proposing for me to get a woman? Ikaw, puwede ka ba?”

Grabe ang titigan ng dalawa sa eksenang ‘yun na talagang ikinakilig ng viewers. Sabi nga ng isang nakapanood sa nasabing episode, “Syeet! Bagay pa rin sila. Sila pa rin ang original kilig loveteam.” At siyempre, hindi rin nagpahuli ang tambalang Malia (Kathryn) at Tristan (Daniel) dahil nu’ng nakuha ng mga bampira ang binata ay kaagad sumaklolo ang dalaga kasama ang kababata nitong si Jake (Tony Labrusca). Nananatili pa ring number one sa timeslot nito ang La Luna Sangre base na rin sa naitala nitong rating nitong Martes (35.9%) sa Kantar Media. Going back kay Angel, nakitang dumalo ang aktres sa premiere night ng pelikulang “Last Night” nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga nitong Martes sa SM Megamall bilang suporta sa pelikula kung saan isa sa mga producer ang rumored boyfriend niyang si Neil Arce (N2 Productions) katuwang ang Star Cinema at Spring Films. Napansin ng mga naroon na naka-bloody red dress na naman ang aktres tulad ng mga isinusuot niya sa LLS. Paniwala ng marami, pampaswerte ng dalaga ang pulang damit sa career at lovelife. Ang ganda ng kuha nina Neil at Angel sa event kaya naman isa sa mga nag-post ng kanilang litrato sa Instagram ay naglagay ng caption na, “The Most Beautiful clothes that a Woman can wear are the arms of the man she loves.”

