Coco, Vice may matinding tampuhan, bakbakan sa 2017 MMFF personalan? Joyce Bernal: Nakakasabay si Pia sa galing ni Vice Ganda! By Reggee Bonoan Bandera

ALAM pala ni Binibining Joyce Bernal na may tampuhan sina Coco Martin at Vice Ganda pero wala siyang maibigay na detalye sa amin kung ano ang pinag-ugatan nito. Sa panayam namin kay direk Joyce pagkatapos ng presscon nina Toni Gonzaga at Piolo Pascual para sa pelikulang “Last Night” ay tinanong namin siya kung bakit hindi na magkasama sa pelikula sina Coco at Vice at kung may gusot nga ang dalawa. “Meron akong alam, pero hindi ko alam ang detalye. Hindi naman nagkukuwento si Vice. Saka si Vice ngayon, happy kaya I guess it’s a good competition. Baka kailangan din para lumebel up ‘yung gusto mong gawin at kung ano ang ini-expect mo sa career mo,” say ng direktora. Nabanggit pang masyadong mataas ang expectation ngayon ni Vice sa pelikula niyang “Gandarrapido: The Revengers Squad,” kasama sina Daniel Padilla at Pia Wurtzbach. Diretso naming tanong kung makakatulong si Pia sa pelikula ni Vice dahil obviously kayang tumayo ng movie ng TV host-comedian kahit wala ang Miss Universe. “In fairness kay Pia, nakakatawa siya, nakikisabay siya kay Vice at saka hindi niya pinaparamdam na, ‘putsa Miss Universe ako igalang n’yo naman ako,’ parang ganu’n? So nakakatuwa si Pia. Hindi ko pa siya nakukunan nang naka-costume kasi wala pa siyang costume,” kuwento ng direktora. Going back to Coco ay nabanggit ni direk Joyce na noong isang taon ang talagang inoohan niyang project para sa 2016 Metro Manila Film Festival ay kay Coco. “Honestly, ang inoohan ko talaga is Coco na project sumabay lang si Vice nu’ng time na ‘yun nag-usap silang dalawa bilang magkaibigan. So feeling ko gusto talaga niyang (Coco) gumawa on his own project,” pahayag ni Binibining Joyce. At heto nga, may “Ang Panday” si Coco na entry niya sa 2017 Metro Manila Film Festival at makakatapat nito ang “The Reverengers” ng kaibigang si Vice. Naniniwala kami na maski na may tampuhan o gusot ang magkaibigan ay magkakaayos din sa tamang panahon dahil ang tunay na magkaibigan, maski na anong gulo o problema ang pagdaanan ay mananaig pa rin ang magandang pinagsamahan. Usaping Coco pa rin, mukhang malapit nang mabuko ang karakter niya bilang si Fernan/Aguila sa FPJ’s Ang Probinsyano nina Leon (Lito Lapid) at Amang (Dante Rivero) kasama na rin sina Alakdan (Jhong Hilario) at Anton (Mark Lapid) dahil napapansing parati siyang umaalis at may dalang mga pagkain kasama sina Butete at Bulate. Nang magkasalubong sina Fernan at Alakdan ay tinanong ng huli kung ano ang mga dala-dala nila at sinabi nga ni Bulate na mga pagkain iyon kaya naman sinabihan ang SAF member na bilib sila dahil bukod sa paghahanap ng mga bihag ay naalala pa nito ang pagkain para sa kasamahan. Sabay tanong ni Alakdan kay Fernan kung nahanap na nito ang mga bihag na sina Ejay Falcon (Geraldo dela Paz) at Louise delos Reyes (Katrina Velasco). At dahil mainit na ang mata kay Fernan ay nagsabi na sina Bulate at Butete na sila na lang ang maghahatid ng gamot at pagkain sa mga bihag para hindi siya mahalata. Bago magtapos ang episode ng action serye ni Coco noong Biyernes ay sina Butete at Bulate ang naghatid ng pagkain kina Ejay at Louise. Siguradong mas maaksyon ang mga susunod na eksena sa FPJAP ngayong linggo sa Primetime Bida ng ABS-CBN.

