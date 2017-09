‘Hindi sayang ang kuryente sa 3 teleserye ng ABS-CBN!’ By Cristy Fermin Bandera

Kakambal ng pagtutok namin sa Ang Probinsyano ang hindi rin namin pang-iiwan sa panonood ng La Luna Sangre nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Kung kaya pa ng aming mga mata at hindi pa kami hinihila ng antok ay itinutuloy pa namin ‘yun sa A Love To Last. Nakuha ng ABS-CBN ang pulso ng masa sa tatlong palabas, lalo na sa back-to-back na maaaksiyong seryeng Ang Probinsyano at La Luna Sangre, may mga pagkakataong tapos na ang episode ay bitin na bitin ka pa bilang manonood. Hindi kasi sayang ang binabayaran mong kuryente, nagiging makabuluhan ang pag-upo mo sa harap ng telebisyon, ‘yun ang mga katangiang meron ang mga primetime programs ng Dos. Kaya suicide talaga kapag tinapatan ng kahit anong palabas ang tatlong pambatong programa ng ABS-CBN sa gabi, naghahanap lang sila ng sakit ng katawan, dahil siguradong bagsak ang numero ng kanilang rating. Mukhang kailangan naming huwag antukin kahit pagod na pagod pa kami mula sa darating na Lunes. Sa teaser pa lang ng The Good Son ay iniimbitahan na kami ng bagong serye ng Dos na tutukan ito, magagaling ang kanilang mga artista at gusto naming patunayan sa aming sarili kung totoo bang magaling umarte ang young actor na si Joshua Garcia, ito ang palaging pinagkukuwentuhan ng mga nakakausap namin. Napakanatural daw umarte ni Joshua, ito ang sinasabing junior ni John Lloyd Cruz, dahil kung magbitiw ng mga dayalog at gumalaw si Joshua Garcia ay plakado sa magaling na aktor. Aabangan namin ang The Good Son.

