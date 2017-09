Horoscope, September 17, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Bago makialam sa iba, pagbutihin muna ang sariling buhay. Mag-concentrate sa pag-iipon ng pera para sa future ng pamilya. Alalahanin ang Holiday Season ay malapit na. Sa pag-ibig, pahalagahan ang pagsisikap na ginagawa ng kasuyo. Mapalad ang 3, 5, 31, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bis-Bnevit-Om.” Green at beige ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kaysa sa makiumpok sa barkada, mas marami kang dapat gawin na may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, sabay kayong mag-isip at magpatupad ng iyong kasuyo ng bagong proyektong may kaugnnayan sa materyal na bagay. Mapalad ang 6, 18, 33, 36, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Lilac at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Malapit na ang pasko kaya kailangang magtipid. Sa padaskol-daskol na paggastos mabilis na masisimot ang pera. Sa pag-ibig, iwasang apurahin ang pakikipag-relasyon upang hindi ka na muling lumuha. Mapalad ang 2, 15, 24, 30, 34 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Slowly but surely.” Yellow at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kailangan mong maging malikhain, upang madagdagan ang income. Sa pag-ibig, dispatsahin na ang lumang karelasyon, palitan ng bago, na mayaman. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Red at silver ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kahit na kontra ng kontra ang kasuyo, hindi mo siya dapat itsapuwera, sa kanya ka humuhugot ng lakas. Sa pinansiyal, magsanib pwersa kayo ng kasuyo upang masimulan ang negosyong may kaugnayan sa butil at pagkain. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 38 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna.” Green at orange ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — May darating na namang malaking halaga ng salapi. Sa panahong ikaw ay sagana, wag kakalimutang tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakakatulong sa iyo. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Aries. Mapalad ang 1, 19, 22, 38, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Garuda-Om”. Yellow at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Panahon na upang palakasin ang sarili mong potensyal. Piliting magpakayaman, kayang-kaya mo ‘yang gawin. Sa pag-ibig, kung nabigo noong mga nakaraang panahon, muli kang bumangon at magmahal. Mapalad ang 4, 17, 28, 32, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Gayatri-Dheva-Om.” Gold at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Iwasang mabuhay sa luho subalit tadtad naman ng utang. Sa pag-ibig, panahon na upang ibahagi sa minamahal ang mabibigat na problema upang ito ay madaling masolusyunan. Mapalad ang 4, 10, 19, 28, 35 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Om.” Blue at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Iwasan ang sobrang kapusukan. Kung makikipag-relasyon panatiliing laging tapat sa sinumpaang pag-ibig. Sa pinansyal, sa paglayo sa kasalukuyang tirahan malaking halaga ng salapi ang matitikman. Mapalad ang 2, 11, 28, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Chandaya-Govinda-Om.” Red at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Walang pag-unlad na makakamit kung lagi kang babagal-bagal. Gumising ng maaga at tapusin agad ang mga gawain. Sa pag-ibig, wag papatay-patay, romansahing mabuti ang kasuyo upang hindi na siya maghanap ng iba. Mapalad ang 3, 9, 27, 39, 42 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Nakiel-Aum-Kedemel.” Beige at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang yumaman hindi dapat pairalin ang awa o habag. Kailangang maging materyoso. Sa pag-ibig, hindi dapat manaig ang puso, isip at utak ang paganahin. Mapalad ang 4, 22, 28, 36, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Hagiel.” Yellow at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Panahon na upang mangarap na magkaroon ng sariling house and lot sa isang exclusive subdivision. Sa pagtutulungan nyo ng iyong kasuyo, walang hindi matutupad sa inyong mga inaambisyon at binabalak. Mapalad ang 4, 17, 26, 34, 36 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Minna-Om-Galla-Om.” Red at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Walang mangyayari sa buhay kung maghihintay lang ng suwerte! Isagawa ang mga bagay na noon pa naiisip upang yumaman. Sa pag-ibig, ngayon pa lang pag ipunan at pag handaan na ang nalalapit na kapaskuhan. Mapalad ang 1, 7, 18, 25, 28, 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Omne-Venit.” Gray at yellow ang buenas.

